¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º£³¡½£µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£´Æü¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡á¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÇÆ¼Ô¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÆ±ÅìÃÏ¶èÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£¶²ó£³°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ£¹Ã¥»°¿¶¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë½éÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÆüÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«
¡¡¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ëÃÊ³¬¤È¤«¤Ç¤Ï»î¹ç¤ÎÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â½¸Ãæ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½£¸²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤â
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï¥¦¥£¥ë¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤¯¤é¤¤¤ÇÏ¯´õ¤¬¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤»Íµå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½»î¹çÁ°¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï
¡¡¡Ö»î¹çÁ°¤ÏÆÃ¤Ë¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿À°Íý¤ò¤·¤Æ¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èæ³ÓÅª¥²¡¼¥à¤È¥²¡¼¥àÁ°¤Ï¤¤¤¤½¸ÃæÎÏ¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡½£µ²ó¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò»°¿¶
¡¡¡Ö»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¸å¤ËÌ£Êý¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ´¤ì¤ÐÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¡Ë£³¡½£²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇËÍ¤Ë¤â¥«¡¼¥Ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¦¥£¥ë¤«¤éÍè¤¿Í×µá¤â°ìÈ¯ÌÜ¤¬¥«¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£³Î¼Â¤Ë¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡½Ä¾µå¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿
¡¡¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¥È¥ê¥×¥ë¤è¤ê¤â¤½¤ÎÁ°¤Î¥Þ¡¼¥·¥åÁª¼ê¤Î£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤¬°ìÈÖ¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹©É×¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤È¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò£²½äÌÜ°Ê¹ß¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂÐÀï¤·¤¿Åê¼ê¤Î¼Á¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤¬£µÂÇÀÊ¤È¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤ëµ¡²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥à¡¼¥¡¼¤È¥Æ¥ª¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Þ¤º¤Ïº¸Åê¼ê¤ò¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ÎÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ë°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç°ì¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£±ÈÖ¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½²¿¤ÇÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«
¡¡¡Ö²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤Ï°ìÈÖ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤Á¤é¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎµÕÅ¾£³¥é¥ó
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤³¤½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡ËÌ£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×