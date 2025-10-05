£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æî±Û²¦Êè½ÐÅÚ¤ÎÍÓÆ¬Ê¸°É·Á¶â¾þÊÒ¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆî¾»10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¹¾À¾¾ÊÆî¾»»Ô¤ÎÆî¾»´ÁÂå³¤ºª¡Ê¤«¤¤¤³¤ó¡Ë¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¤Ç¡¢Á°´Á»þÂå¤ËÃæ¹ñÆîÉô¤«¤é¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿ÃÏÊýÀ¯¸¢¡¢Æî±Û¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´Û¤È¹­Åì¾Ê¹­½£»Ô¤ÎÀ¾´ÁÆî±Û²¦ÇîÊª±¡¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢¹­½£¤ÎÆî±Û²¦Êè¡¢Æî±Û¹ñµÜ½ð°äÀ×½ÐÅÚ¤ÎÊ¸²½ºâ125ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤¬¹¾À¾¾Ê¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÁ°´Á¤ÎÀÄÆ¼¼Û¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë

¡¡Æî±Û¹ñ¤ÈÁ°´Á¤Î½ô¸ô¹ñ¡¢³¤ºª¸ô¹ñ¡Ê½éÂå¤Ï´ÁÇÑÄë¡¦Î­²ì¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ°´ÁÄë¹ñ¤ÎÈÇ¿Þ¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¡£Æî±Û¹ñ¤ÏÃæ¸¶Ê¸²½¤ÈÉ´±Û¡ÊÃæ¹ñ¸ÅÂå¤ÎÄ¹¹¾°ÊÆî¤Î½ôÌ±Â²¡ËÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤·¤¿³«ÊüÅª¡¢ÊñÍÆÅª¤ÊÊ¸ÌÀ¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Á¡¢³¤ºª¸ô¹ñ¤Ïµ±¤«¤·¤¤²¦¸ô¤ÎÎéÀ©¤ÈÅµ¾Ï¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Á°´Á¤ÎÎ´À¹¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾°äÀ×½ÐÅÚ¤ÎÊ¸²½ºâ¤òÆ±°ì»ÜÀß¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á°´Á½é´ü¤«¤éÃæ¡¦¸å´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆîÊýÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ¤ÎÍÍÁê¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤­½Ð¤·¡¢Á°´Á»þÂå¤Î¡ÖÂ¿¸µ°ìÂÎ¡×¤Î¹ñ²È¹½Â¤¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼Â¾Ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£

£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Á°´Á¤Î¡ÖËüºÐ¡×´¤Åö¡Ê¤¬¤È¤¦¡¢Åû´¤¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¡Ë¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë

¡¡¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´ÁÂåÊ¸²½¤ò½ä¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÊÌÅ¸¤ò´ë²è¤·¡¢½ÅÁØÅª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ê´ÁÂåÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ÎÅ¸¼¨¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æî±Û²¦Êè¤ÏÎæÆîÃÏ°è¡Ê¸½ºß¤Î¹­Åì¾Ê¡¢¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¡¢³¤Æî¾Ê¡Ë¤ÇºÇ¤â³Ê¼°¤¬¹â¤¯¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤­¤¯¡¢½ÐÅÚÉÊ¤âË­ÉÙ¤Ê´ÁÂåÊè¤Ç¡¢¹Í¸Å³ØÅª²ÁÃÍ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢Ê¸²½Åª´Þ°Õ¤â¿¼¤¤¡£³¤ºª¸ô¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ÁÂåÊ¸ÌÀ¤Îµ±¤«¤·¤¤À®²Ì¤ÈÉý¹­¤¤±Æ¶Á¤ò¤è¤êÂç¤­¤Ê»ëÌî¤«¤éÍý²ò¤¹¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¡£²ñ´ü¤Ï12·î26Æü¤Þ¤Ç¡£¡Êµ­¼Ô/êÏ·Å¾½¡Ë

£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Í¢ÆþÉÊ¤ÎÆý¹á¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë
£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æî±Û²¦Êè½ÐÅÚ¤ÎÆ¼À½»°³ÑÌð¤¸¤ê¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë
£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿鎏¶â¡Ê¤ê¤å¤­¤ó¡ËÁÐÍÓÊ¸Æ¼Ç×¾þ¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë
£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Á°´Á¤Î¸Þ¿§ÌôÀÐ¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë
£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æî±Û²¦Êè½ÐÅÚ¤Î¼¿ÇÕ¶âºÂÂ­¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë
£¹·î£²£³Æü¡¢Æî¾»´ÁÂå³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æî±Û²¦Êè½ÐÅÚ¤Î³êÀÐ¤³¤ó¤í¡£¡ÊÆî¾»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿êÏ·Å¾½¡Ë