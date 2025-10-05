¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹³ùÅÄ¤¬9·î¤Î¥¯¥é¥Ö·î´ÖMVPÁª½Ð¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬4Æü¡¢9·î¤Î¥¯¥é¥Ö·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅêÉ¼¤Ç24¡¦2¡ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£³ùÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥°ÇÕ1»î¹ç¤ò²Ã¤¨¤¿¸ø¼°Àï4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£9·î27Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¼ó°ÌÁê¼ê¤ËCK¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à¤Ê¤É¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖMVP¸õÊä¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡ÖÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ïºòµ¨¤Î4·î¤«¤é¸ø¼°ÀïÉÔÇÔ¤ò19»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤·¡¢³ùÅÄ¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥¯¥é¥ÖµÏ¿¹¹¿·¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¤Î±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥ÖÂ¦¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£