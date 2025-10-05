ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¡¢¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤Î61ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¾Ð´é¤Ç¥Ï¥° ¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤È²ñÄ¹¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¡Ê61¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢¾Ð´é¤ÇÊú¤¹ç¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¾±º²ñÄ¹¤È¤Î¥Ï¥°Æ°²è¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¾¾±º²ñÄ¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£2025Ç¯9·î2Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öa-nation¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡Ö¥Þ¥µ¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤Î2¿Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥°¤¹¤ëÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤È¾¾±º²ñÄ¹
¡¡10·î4Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Instagram¤Ç¤Ï61ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾±º²ñÄ¹¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥µ¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª²Ö¤òÅÏ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤ï¤¿¤·¤¬µðÂç¥±¡¼¥¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Þ¥µ¤ò¡Ê°û¤ß¤Ç¡Ë»Ù¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤ë¥Þ¥µ·³ÃÄ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¡¼¡¼¡¼¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼Ò°÷¤Î³§ÍÍ¤Î³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¥¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª²ÖÅÏ¤¹¤È¤¤Ë¥Þ¥µ¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤¿¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤È²ñÄ¹¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë