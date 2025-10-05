¿·Ï¢ºÜ¡ÖËÙ¹¾¾½ÂÀ¤¬¸«ÄÌ¤¹¡ØVRChat¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡×¡¡VR¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢ËÜ¶È¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ò¸ì¤ë
¡¡¥Ü¥«¥íP¡¦ºîÊÔ¶Ê²È¡¦¥Ùー¥·¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä²»³Ú²È¡¦ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡£²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì°ìÎ®¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ñÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥½ー¥·¥ã¥ëVR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØVRChat¡Ù¤À¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ØVRChat¡Ù¤ËÆþ¤ê¿»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÙ¹¾¡£ÉáÃÊ¤Ï²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢VR¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê¤Î¥æー¥¶ー¡É¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡ÖËÙ¹¾¾½ÂÀ¤¬¸«ÄÌ¤¹¡ØVRChat¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÙ¹¾¤Î¡ØVRChat¡Ù°¦¡¢¤½¤³¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¡ÖÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½é²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ËÙ¹¾¾½ÂÀ¤¬¡ØVRChat¡Ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¡É¤òÃÎ¤ë
――¤½¤â¤½¤âËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡ØVRChat¡Ù¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÙ¹¾¡Ë¡§2021Ç¯¤´¤í¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢²»¸»¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢Á´¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤Ä²È¤«¤é¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ú´ï¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Í§¿Í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ØNETDUETTO¡Ê¸½¡§SYNCROOM¡Ë¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÙ¹¾¾½ÂÀ¤È¤ÏÌ¾¾è¤é¤º¤Ë°ì¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÍ§¿Í¤«¤é¡Ö¡ØVRChat¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Û©¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï²»³Ú¤ä±é·à¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÏºî³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤ªÏÃ¤·¤À¤±¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤¬¤¤¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤È¡£
--ºÇ½é¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÙ¹¾¡§Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿VR´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Windows PC¤¬°ìÂæ¤¢¤ì¤ÐÌµÎÁ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤ÈÍ§¿Í¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡ØVRChat¡Ù¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
――¤ï¤ê¤È¥¹¥ë¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØSYNCROOM¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÙ¹¾¡§¼«Ê¬¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÈ¯¿®¤ä°Õ»×É½ÌÀ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¸Ä¿Í¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°û¤ß²°¤Ë°ì¿Í¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤È´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤½¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÀá¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤·¤Æ½é¤á¤ÆÍý²ò¤·¤¿¡¢VR¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¼Âºß´¶¡É
――ºÇ½é¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥âー¥É¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢VRµ¡´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«?
ËÙ¹¾¡§»Ï¤á¤Æ¤«¤é1～2¥«·î¸å¤Ë¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÎÍ§¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ØOculus Quest 2¡Ê¸½¡§Meta Quest 2¡Ë¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――ºÇ½é¤ËVR¥âー¥É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÙ¹¾¡§¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¸³Á°¤Ï¡¢¤¿¤À²èÌÌ¤¬¾¯¤·Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÈÎ¾¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤ò¶¯¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È»°È¾µ¬´É¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤VR¿ì¤¤¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Þ¤â´ðËÜ¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥âー¥É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÂÎ¸³¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤ÏÁ°¸å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤¹¤À¤±¤Ê¤é¿ì¤ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§¿Í¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀðÉ÷µ¡¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢É÷¤ÎÊý¸þ¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¡¢¿ì¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÎ·Ã¤Î¤è¤¦¤ÊTips¤â¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢ºÇ¶á¡ØPICO 4 Ultra¡Ù¤È¥âー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥«ー¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤âÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ¬¤È¼ê¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¸å¤Ë¼«Èñ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ã¤Æ¡¢²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¾¯¤·ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¡¢Â¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¿ÈÂÎ¤È¤Î¥º¥ì¤ä°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÙ¹¾¡§°Õ³°¤È°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥ó¥µー¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ØÀè¤Þ¤Ç¸·Ì©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡×°Õ¼±¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×――²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î²ÄÇ½À
――¡ØVRChat¡Ù¤Ï¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSteam¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àß·×¤Ï¥²ー¥àÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÙ¹¾¡§¡Ö¥²ー¥à¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶õÇò¤äÍ¾ÃÏ¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ï¤á¤¿¤é¤Þ¤º¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥¨¥¹¥È¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹Âç¤Ê¡ØVRChat¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½È÷ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ë¤È¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥²ー¥à¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡¢²¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢µæ¶Ë¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉMMO¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÈÍ·¤Ó¤·¤í¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤Àß·×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
――ËÙ¹¾¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÍ§¿Í¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ØVRChat¡Ù¤ØÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ¹¾¡§ºÇ½é¤Ï¡¢Àè¶î¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥ïー¥ë¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖJapan Town¡Ê¢¨¸½ºß¤Ï¥ïー¥ë¥ÉÈó¸ø³«¡Ë¡×¤ä¡ÖFUJIYAMA¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ïー¥ë¥É¤¬¼ç¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ø¹Ô¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë¡Öº£¤µ¤Ã¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ïー¥ë¥É¤äÀßÄê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¡ØVRChat¡Ù¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÎÉ¤µ¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¤¤¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿ÆÀÚ¤Ê¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÍè¤ë¡©¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤Ç¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤È¡¢¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤éÌÌÇò¤µ¤Ï¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥Ï¥Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
――º¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ¹¾¡§¥ªー¥×¥ó¥Þ¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØOpen Mic Bar Spot Light Talks¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£»öÁ°¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¶Ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ºÇ½é´ü¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢±¿±Ä¤ÎÉñÂæÎ¢¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¡¢Í¶Æ³°ÆÆâ¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢²»À¼¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¾ÈÌÀ±é½Ð¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤ä²»¸»À©ºî¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ä¡Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÁ´¤Æ¤¬¡¢Í»Ö¤Î¼«¼çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²¿¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë±ï¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£PA¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âPA¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Àß·×·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î²ÄÇ½À¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¤ä¤ë¡×¤ò¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È²ÄÇ½À¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤¿¤Á¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØVRChat¡Ù¤Ë¿¼¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ÏVR¥Ö¥ëー¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖJOHNNY HENRY¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦YAMADA¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖAWAKE¡×¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ®ÎÌ¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Í¥Ã¥È¥²ー¥à¤â¡¢¥ªー¥×¥ó¦Â´ü´Ö¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¿Ê¤áÊý¤â¡¢¹¶Î¬Ë¡¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÌµÂÌ¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤«¤é¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤äVOCALOID¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È»÷¤¿²Ð¼ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¡¢¡ØVRChat¡Ù¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¡È²Ð¡É¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
――¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡ØVRChat¡Ù¤Î¥æー¥¶ー¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤ª¶â¤äÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¡È²Ð¡É¤ò´¶¤¸¤¿¤È¡£
ËÙ¹¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À©Ìó¤È·çÇ¡¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½
――ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î¡ØVRChat¡Ù¤Ë¶á¤¤¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀè¤Û¤É¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÙ¹¾¡§¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢YouTube¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿YouTuber¤äVTuber¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏTikTok¤äInstagram¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÍ¤ÎÊ¸²½Á´ÈÌ¤¬¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆÃÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤é¡¢Ä¹¼Ü¤Î³Ú¶Ê¤¬Åê¹Æ¤Ç¤¤Ê¤¤À©Ìó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ã»¼Ü¤Î³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Î½é´ü¤Ê¤é¤Ð¡Ö´é½Ð¤·¡×¤Î³µÇ°¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Üー¥«¥ë¥ïー¥¯¤ÇÌÌÇò¤µ¤ä¶Ã¤¤ò½Å»ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Âô»³À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¾¦¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ï1Ê¬29ÉÃ¤È¼Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ©Ìó²¼¤Ç¤â¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈþ¤·¤¯ÉÁ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ä¶¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ºî¤ê¼ê¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤é¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØVRChat¡Ù¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――À©Ìó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ØVRChat¡Ù¤Ë¤Ï½ã¿è¤Ë¿Í¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤ÊÀ©Ìó¤â°ìÉôÂ¸ºß¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÙ¹¾¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡ØVRChat¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÙ¹¾¡§´Ö¸ý¤Î¹¤¬¤ê¤È¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ïー¥É¥ëÄã²¼¤ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¼ýÍÆ¾å¸Â¤ò80¿Í¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ØVRChat¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¡¢¿´¤È·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£»²Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤ä¾ì¤¬¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤ÎÎò»Ë¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯Å¸¤À¤±¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¡ØVRChat¡Ù¤ÎÆâÂ¦¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç´Ø¿´¤ä²ÄÇ½À¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë³°Â¦¤Î¡¢Î¾Êý¤ÎÈª¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ô¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ¤Ë¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£