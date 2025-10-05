71ºÐ²Î¼ê¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ»×¤¤¤ä¤ê¡Ö¥ê¥²¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¡×
¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¥¯¥ß¥³¡Ê71¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¸þ¤±¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ß¥³¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£64ºÐ¤ÈÊ¹¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·ãÌ³¤ò»×¤¦¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¿²¤ë²Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¹â»Ô»á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤â¶ì¼ê¤Ê´¶¤¸¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëòµÌ¥ò³ò´¤ÎÃæ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¤³¤È¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¡£ÃËÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤½÷À¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¤¤äµÕ¤Ë¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ñ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥²¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥«¥é¥À¤ò°ìÈÖ¤Ë¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¹â»Ô»á¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£