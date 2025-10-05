¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ç¤¢¤ë¡È¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡É¤È¤Ï¡©¡ÖÆüËÜ¤Î¡È¤·¤áÆì¡É¤ÈÊ¸²½¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡×
ÁÄÊì¤«¤éÊì¤Ø¡¢Êì¤«¤éÌ¼¤Ø¡¢»Õ¾¢¤«¤éÄï»Ò¤Ø¡¢À¤Âå¤«¤éÀ¤Âå¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡½¡½¡£
½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÆÆâ¿Í¤¬¡ÖÈþ¤·¤ÅÁ¾µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«¤é¤¬·Ñ¾µ¤·¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¿´¤Î°ä»º¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ØÈþ¥ì¥¬¥·¡¼¡Ù¡£
10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¤Ø¡£Âç»È¤Î¥ª¡¼¥ì¥ê¥¦¥¹¡¦¥¸¡¼¥«¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¡È¿Æ¤«¤é»Ò¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÅÁÅýÊ¸²½¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¸¡¼¥«¥¹¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÎÇþ¤ï¤éºÙ¹©¡È¥½¥À¥¹¡É¡£
¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Å·°æ¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
»å¤Ç¤ï¤é¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤¿¥½¥À¥¹¡£²È¤ÎÅ·°æ¤«¤éÄß¤ë¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´¤ÈËºî¤òµ§´ê¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥½¥À¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¡¼¥«¥¹¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦¥ª¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¤«¤é¥½¥À¥¹¤Î·ë¤ÓÊý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¾Íè¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¸¡¼¥«¥¹¤µ¤ó¤Ï´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¸¡¼¥«¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¤·¤áÆì¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¼ý³Ï¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÀÀ»¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤áÆì¤È¥½¥À¥¹¤ÎÊ¸²½¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁ¾µÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡È¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¥â¥Î¤Ï¡©