3PÀ®¸ùÎ¨9.1%¤Î¤Û¤í¶ìB1¥Ç¥Ó¥åー¤â¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÄÉÙ±Ê·¼À¸¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦

¡¡10·î4Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè1ÀáGame1¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ÏÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Ë56－68¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£²Æ¡¢B¥êー¥°¤òºÇ¤âÊ¨¤«¤»¤¿¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÉÙ±Ê·¼À¸¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¡£9ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ï11ËÜÃæ1ËÜ¤ÎÀ®¸ù¡ÊÀ®¸ùÎ¨9.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤Û¤í¶ì¤¤½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÉÙ±Ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤âÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥·¥åー¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥Áー¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÆÀÅÀ¤ÎÌÌ¤Ç¥Áー¥à¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÉÙ±Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Î³®Àû¥Ç¥Ó¥åーÀï¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÊì¹»¡¦ºùµÖ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä²¸»Õ¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎB¥êー¥°½éÀï¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°D¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¥Þー¥¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÉÙ±Ê¡£B¥êー¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÆÃ¤ËÁ°È¾¡¢¼«Ê¬¤¬Ä¹¤¯¥Üー¥ë¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ê£¿ô¤Ë´ó¤é¤ì¤Æ¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÈ¿¾ÊÅÀ¡£Áê¼ê¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥Ñ¥ó¤âÄ¹¤¯¡¢ÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤éÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²þÁ±ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤¡ÈB¥êー¥°¤ÎÀöÎé¡É¤ò¼õ¤±¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃË¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡Àï¤Ø¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Áー¥à¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ÆÆÀÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ìー¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÌ¾¸Å²°D¤È¤ÎGame2¤Ï¡¢10·î5Æü14»þ5Ê¬¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
