¤â¤¦Ãæ¿È¥´¥Á¥ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¥Ý¥±¥Ã¥ÈÂ¿¤á¤ÇºÙ¤«¤¯¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Ú¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡Û¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Ê¤Î¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤!¡Ú¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡Û¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¢ö
Amazon¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬10·î7Æü(²Ð)0:00¡Á10Æü(¶â)23:59¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÉáÃÊ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
Â¿ºÌ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼S¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¼ýÇ¼À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥°¥ì¥´¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥×¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿ô¤Ï³°Â¦¤Ë4¤Ä¡¢ÆâÂ¦¤Ë2¤Ä¤Î¹ç·×6¤Ä¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¸¥Ã¥Ñ¡¼³«ÊÄ¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£ÆâÉô¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥á¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¼°¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡£38mm¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÄ¹¤µ¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¡£
¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Ê¤Î¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤!¡Ú¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡Û¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¢ö
Amazon¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬10·î7Æü(²Ð)0:00¡Á10Æü(¶â)23:59¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÉáÃÊ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
Â¿ºÌ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼S¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¼ýÇ¼À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥°¥ì¥´¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥×¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿ô¤Ï³°Â¦¤Ë4¤Ä¡¢ÆâÂ¦¤Ë2¤Ä¤Î¹ç·×6¤Ä¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¸¥Ã¥Ñ¡¼³«ÊÄ¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£ÆâÉô¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥á¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¼°¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡£38mm¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÄ¹¤µ¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¡£