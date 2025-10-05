¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏPSÆóÅáÎ®¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤«²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¡×¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¡É»Ë¾å½é²÷µó¤Ë¸ø¼°ÃíÌÜ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖÅê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ9Ã¥»°¿¶2»Í»àµå3¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¸½ÃÏ¼±¼Ô¤ÏÂçÃ«¤Î¡ÈPSÆóÅáÎ®¥Ç¥Ó¥åー¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤È¤È¤â¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º´¡¹ÌÚ¤ÏPS¤Ç¥×¥í½é¥»ー¥Ö
ÂçÃ«¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó14»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥º½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®ÀèÈ¯¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2²óÎ¢¡¢ÂçÃ«¤ÏÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤ÈJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥ÈÊá¼ê¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·2ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ëµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢3ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ9Ã¥»°¿¶2»Í»àµå3¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¡£7²óÉ½¤Ë¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
ÊÆ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÅêµå¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¡£¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥ºÂè2Àï¤ËÂ³¤¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¥¯¥íー¥¶ー¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£1»à¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1²ó¤ò11µå¤ÇÅê¤²È´¤¡¢1°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¥»ー¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
MLB¸ø¼°¤ÏX¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÎÆ±¤¸»î¹ç¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¥»ー¥ÖÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½é¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤À¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¥á¥¸¥ãー»Ë¾å½é¤ÎÆóÅáÎ®ÀèÈ¯¤Ç»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿ÂçÃ«¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¥¯¥íー¥¶ー¤È¤·¤ÆÄù¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê½éÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¾¡Íø¤ò»Ù¤¨¤¿¡£