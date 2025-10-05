Æ¹ÂÎ¤À¤±¾Ã¤¨¤¿¡ª¡©¡¡¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó
¡¡¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê±§ÃèÁ¥¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´é¤È¸å¤íÂ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ¹ÂÎ¤À¤±¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆ¹ÂÎÀÚÃÇ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¶Ã¤¤Î¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢0ºÐ10¤«·î¤Î¥é¥°¥É¡¼¥ë¡¢¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤¬±§ÃèÁ¥¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥É¡¼¥àÉôÊ¬¤ËÆ¹ÂÎ¤À¤±¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£´é¤ÈÂ¤ÏÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¹ÂÎ¤À¤±¤¬¼êÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤Î±§ÃèÁ¥¤Ï¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤É¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Åê¹Æ¤ÎÊÖ¿®Íó¤Ë¤Ï¡Ö¶õ´Ö¤òÏÄ¤á¤ë¤Ì¤³ÍÍ¡×¡Ö¼êÉÊ¤Î¥Ð¥é¥Ð¥éBOX¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¤Î¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÏªÃÎ¤é¤º¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê»Ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò²¿²ó¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡© pic.twitter.com/K9W8dpiCR4
— ¥Ô¥Î (@pinocute22) September 30, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
