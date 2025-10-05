Fire HD 10¤¬¿ë¤Ë¡Ö1Ëü±ß³ä¤ì¡×ÌÜÁ°¡¢¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¤Ê¡ª
¤¤¤¤¤Î¤«¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤â¡ª
¤Û¤ó¤È¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ä¥Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º²Á³Ê¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ëÄ°¤ËÀäÌ¯¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÄêÈÖ10¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢Fire HD 10¤¬1Ëü980±ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤â¤´ÃúÇ«¤Ë2¡óÊ¬¤Î200¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤ÇÉÕ¤¯¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á¤³¤ì1Ëü780±ß¡£·ã°Â¤¹¤®¤ó¤¾¡Ä¡£
»È¤¤Êý¤Ï¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤éº£³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡©
Fire HD 10¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Ó¥å¡¼¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤é¤³¤ó¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤Ã¼Ëö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©
Prime¥Ó¥Ç¥ª¤äNetflix¤Ê¤ÉÆ°²è¥Ó¥å¡¼¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤À¤Ã¤Æ10¥¤¥ó¥Á²èÌÌ¤Ê¤éÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤êÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½èÍýÀÇ½¤ÏiPad¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤ä¥²¡¼¥à¤Ï¶ì¼ê¡£¥Ü¥Ç¥£¤Î¼Á´¶¤â¥Á¡¼¥×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¥é¥Õ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È»¨¤Ë»È¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¡ÖÆ°²è¡¦½ñÀÒ¥Ó¥å¡¼¥ï¡¼¡×¤¬Ìó1Ëü±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¤È¹Í¤¨¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Î½ÐÈñ¤«¤È¡ª
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤â¥Ð¥é¥Þ¥²Á³Ê¤À¤È¡¢¤½¤í¤½¤í¼¡¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¿·¥â¥Ç¥ë½Ð¤¿¤é½Ð¤¿¤Ç²Á³Ê¤â¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤Î·ã°Â10¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£
10¥¤¥ó¥Á¤ÎFire¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¨¤ëÆü¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤â¤¦Íè¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡£
