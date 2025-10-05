¹Ã¾õÁ£¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÃí°ÕÅÀ¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ!
¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ëÅ¦½Ð¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Å¦½Ð¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹Ã¾õÁ£¤Î´ðËÜÅª¤ÊÌò³ä¤«¤é¡¢¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¡¢Å¦½Ð¸å¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤ë¤Þ¹Ã¾õÁ£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³÷ÅÄ¡×¤ÎÉÈ´ÖÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÉÈ´Ö ½ÅÅµ¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¹Ã¾õÁ£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³÷ÅÄ¡Ë
ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÅìË®Âç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¢°ËÆ£ÉÂ±¡¡Ê¹Ã¾õÁ£ÀìÌç¡Ë¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2025Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Ë¡Ö¤Ò¤ë¤Þ¹Ã¾õÁ£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³÷ÅÄ¡×¤ò³«±¡¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¹Ã¾õÁ£³Ø²ñÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¹Ã¾õÁ£³Ø²ñ¥í¥·¥å¼ã¼ê¾©Îå¾Þ¡ÊYoung Investigator Award: YIA¡Ë¡¢¹Ã¾õÁ£ÉÂÂÖÀ¸Íý¸¦µæ²ñ¸¦µæ¾©Îå¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¿ô¤Î¼õ¾ÞÎò¡£ÆüËÜ¹Ã¾õÁ£³Ø²ñ ¼¡À¤Âå¸¦µæ¼Ô¤Î²ñ ¡ÊNexT-JTA¡Ë½êÂ°¡£
¹Ã¾õÁ£¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
ÊÔ½¸Éô
¤Þ¤º¡¢¹Ã¾õÁ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
¹Ã¾õÁ£¤Ï¼ó¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÂ¡´ï¤Ç¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊ¬Èç¤·Á´¿È¤ÎÂå¼Õ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ²¹¤ä¿´Çï¡¢·ì°µ¤Î°Ý»ý¤Ë²Ã¤¨¡¢À®Ä¹¤ä¿À·Ðµ¡Ç½¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê´ï´±¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
Âç¤¤¯¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡Ö¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¡×¤È²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤Ï¡Ö¶¶ËÜÉÂ¡×¡¢¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤Ï¡Ö¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¡×¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¼À´µ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÉÀ¤ä°À¤Î¼ðáç¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Î¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
Äã²¼¾É¤Ç¤ÏÈè¤ì¤ä¤¹¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¡¢ÊªËº¤ì¡¢µ¤ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ð¶¿Ê¾É¤Ç¤ÏÆ°Ø©¤äÈ¯´À¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤Ê¤É¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÖºÐ¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¾É¾õ¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
¾É¾õ¤äÀ¸³èÎò¡¢²ÈÂ²Îò¤òÌä¿Ç¤·¤¿¤ê¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥Û¥ë¥â¥óÃÍ¤ä¼«¸Ê¹³ÂÎ¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ç¼ðáç¤ÎÍÌµ¤äÂç¤¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¸¡ºº¤Ç¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢Ì®¤ÎÂ®¤µ¤Î°Û¾ï¤äÌ®¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¡¢¹Ã¾õÁ£¤ÎÃæ¤Ë¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÎÉÀ¤«°À¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÙË¦¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¡¦¼ê½Ñ
ÊÔ½¸Éô
¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
Ìô¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¤Î²áÉÔÂ¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊü¼ÍÀ¥è¥¦ÁÇ¤òÆâÉþ¤¹¤ëÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ä¡¢¹Ã¾õÁ£¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´ÂÎ¤òÀÚ½ü¤¹¤ë³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç³°²Ê¼ê½Ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
³°²Ê¼ê½Ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ðáç¤¬¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÉÀ¼ðáç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯¤Æµ¤´É¤ä¿©Æ»¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿©¤ÙÊª¤Î°û¤ß¹þ¤ß¤ä¸ÆµÛ¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ê¤É¤â¼ê½ÑÅ¬±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Î¿Í¤Ç¡¢Ìô¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ç¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
¹Ã¾õÁ£³°²Ê¼ê½Ñ¤Ï¡¢Á´¿ÈËã¿ì²¼¤Ë¤Æ¼ó¤ÎÁ°Â¦¤òÀÚ³«¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ðáç¤Î°ÌÃÖ¤äÂç¤¤µ¡¢À¼Á¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Ã¾õÁ£¤Î±¦ÍÕ¤«º¸ÍÕ¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤òÀÚ½ü¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤ò»Ä¤¹ÉôÊ¬Å¦½Ð¤È¡¢Á´ÂÎ¤ò¼è¤ëÁ´Å¦½Ð¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤À¤È¡¢ÏÆ¤Î²¼¤äº¿¹ü¤Î²¼¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤ò³«¤±¤Æ¡¢°åÎÅÍÑ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ç¼ðáç¤òÅ¦½Ð¤¹¤ëÆâ»ë¶À¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¼ðáç¤¬Æâ»ë¶À¤ÇÅ¦½Ð¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ý¸ý¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢½ý¼«ÂÎ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆºÑ¤à¤¿¤á¡¢¥±¥í¥¤¥ÉÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Å¦½Ð¸å¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
Á´Å¦½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¤òºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥ë¥â¥óÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÉôÊ¬Å¦½Ð¤Ï¡¢»Ä¤·¤¿¹Ã¾õÁ£¤¬½½Ê¬¤ËÆ¯¤±¤Ð¡¢½Ñ¸å¤Ë¥Û¥ë¥â¥óÌô¤òÆâÉþ¤»¤º¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼ê½Ñ¸å¡¢±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
¹Ã¾õÁ£¤Î¤¹¤°Î¢¤Ë¤Ï¡ÖÉû¹Ã¾õÁ£¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÂ¡´ï¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ì±ÕÃæ¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÇ»ÅÙ¤ÎÄ´Àá¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ã¾õÁ£¤òÁ´Å¦½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÉû¹Ã¾õÁ£¤â¥»¥Ã¥È¤Ç°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÉû¹Ã¾õÁ£¤À¤±ÂÎÆâ¤ËÌá¤¹½èÃÖ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤¬²óÉü¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥àÀ½ºÞ¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óDÀ½ºÞ¤òÍÑ¤¤¤ÆÉÔÂ¤òÊä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹Ã¾õÁ£Å¦½Ð¸å¡¢À¸³è¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡©
ÊÔ½¸Éô
Å¦½Ð¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
¤´¼«¿È¤Ç¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Û¥ë¥â¥óÌô¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä²ÈÄí¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼À´µ¼«ÂÎ¤¬¼£ÎÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤â°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉþÌô¤òÂÕ¤ë¤ÈÈè¤ì¤äÂÎ½ÅÊÑ²½¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÆâÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢3～4ÆüËº¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÌô¤Ï°ìÅÙÉþÍÑ¤¹¤ì¤ÐÂÎÆâ¤Ë1½µ´Ö°Ê¾å»ÄÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¾¯¤Î°û¤ßËº¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¥Êー¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Á°¸þ¤¤ËÉþÌô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¿©»ö¤ä±¿Æ°¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
ÆÃÊÌ¤ÊÀ©¸Â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ê½ÑÄ¾¸å¤Î¤ß¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ç¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä»õ²Ê¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ç¼ó¤òÂç¤¤¯¸å¤í¤Ë¤½¤é¤¹Æ°ºî¤Ï¡¢½ý¸ý¤¬°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô
¹Ã¾õÁ£¤ÎÅ¦½Ð½Ñ¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÈ´ÖÀèÀ¸
¹Ã¾õÁ£Å¦½Ð¸å¡¢ÄÌ¾ï¤ÏT4¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊä½¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢T4¤Î°ìÉô¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¤ÇT3¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎT3¤³¤½¤¬¡¢ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÂå¼Õ¤ò¶¯¤¯½õ¤±¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯T3¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤º¡¢T4¤ò½½Ê¬¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡ÖÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö①T4¤òÄÌ¾ïÎÌ¤è¤ê¤â²á¾ê¤ËÉþÍÑ¤¹¤ë¤ä¤êÊý¡×¤È¡Ö②T3¤òÄ¾ÀÜÊä¤¦Ìô¤ò»È¤¦ÊýË¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¼£ÎÅ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤â¤·T4¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¡¢¹Ã¾õÁ£¤ÎÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼£ÎÅÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¹Ã¾õÁ£¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÁ´¿È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¡´ï¤Ç¤¹¡£¼ðáç¤äµ¡Ç½°Û¾ï¤Î¤¿¤áÅ¦½Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ñ¸å¤Ï¥Û¥ë¥â¥óÌô¤ÎÆâÉþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀìÌç°å¤Î¤â¤È¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÆü¾ï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÁá¤á¤ËÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°å±¡¾ðÊó
¤Ò¤ë¤Þ¹Ã¾õÁ£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³÷ÅÄ
½êºßÃÏ¢©144-0051 ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÀ¾³÷ÅÄ7-48-3-2F
¥¢¥¯¥»¥¹JR¡¦ÅìµÞ¡Ö³÷ÅÄ±Ø¡× ÅÌÊâ2Ê¬
¿ÇÎÅ²ÊÌÜÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê
03-3731-3328
¥Ûー¥à¥Úー¥¸