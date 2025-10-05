¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛHYDE¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡ª¡ÖËüÇî¤Ç¥â¥Ã¥·¥å¥Ô¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
10·î3Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÏÂ²Î»³DAY¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëHYDE¤¬¡¢ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Î²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ìEXPO¥¢¥êー¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ØHYDE [INSIDE] LIVE EXPO 2025 OSAKA,KANSAI,JAPAN -WAKAYAMA DAY-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Æ±¤¸¤¯ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¡¦¶ÌÃÖÀ®¼Â¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖËüÇî¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢Ìó1Ëü5Àé¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¤È¤ÎÂÐÌÌ¤â
ÏÂ²Î»³»Ô½Ð¿È¤ÎHYDE¤Ï¡¢¡ÖÏÂ²Î»³»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È´Ñ¸÷Âç»È¡×¤ò2Ç¯´Ö¡Ê2019Ç¯1·î30Æü¤«¤é2021Ç¯1·î29Æü¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤êÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥é¥¤¥ÖÁ°¤ËÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¡¦µÜºêÀô»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¡ØÏÂ²Î»³DAY¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈµÜºêÃÎ»ö¡£¡Ö´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈHYDE¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¢£Ì´½§¤ÎÌë¶õ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÇ®ÎÌ
¸á¸å6»þ²á¤®¡£
Ìë¶õ¤Î²¼¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®±«¤¬¤ä¤ß¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎHYDE¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçºåÏÑ¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤ë¹Âç¤Ê²°³°²ñ¾ì¤Ë¡¢HYDE¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥Ø¥ô¥£ー¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£±ã¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡ÖTAKING THEM DOWN¡×¤À¡£
¸½ºß¡¢HYDE¤Ï¡ØHYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR¡Ù¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£½é¸«¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ËüÇî¤Î´ÑµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê²Ã¸º¤ò¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¡¢³ÈÀ¼´ïÊÒ¼ê¤Ë²Î¤¤¶«¤ÖHYDE¤Î²ÎÀ¼¤âÀú¤ê¤â¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤â¡¢¥Ä¥¢ーÃæ¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÀÚ¤ìÌ£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¡ÖMAD QUALIA¡×¤ÎÅÓÃæ¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëHYDE¤ÎÈþ¤·¤¤Æ·¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿Âç´¿À¼¤¬¾ìÆâ¤«¤éÍ¯¤µ¯¤³¤ë¡£
¡ÖÂçºå¡ªËüÇî¡¢ÏÂ²Î»³DAY¡ª¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡ÊHYDE¤Î¥é¥¤¥ô¤ò¡Ë½é¤á¤Æ´Ñ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡È·ã¤·¤¤HYDE¤µ¤ó¡É¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥ë¥¯¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢HYDE¤Î¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤ä¥Ø¥ô¥£ー¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´ÑµÒ¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¥Î¥êÊý¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤â¡Ë¤¦¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡ªËüÇî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö6or9¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒÁ´°÷¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¡¢B¥á¥íÁ°¤Î¡ãInside out¡ª¡ä¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢3¡¢2¡¢1¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥Ø¥É¥Ð¥ó¤ò·«¤ê½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÀú¤é¤ì¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç±þ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¨¤ë¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢HYDE¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£½é¸«µÒ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê´ÑµÒ¤òÎº¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿·¶ÃÏ¤äÄ©Àï¤ò¤È¤â¤Ë´î¤Ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¶¯¤¤å«¤È¿®Íê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¡Ö²Ö²Ð¡×
¤³¤ÎÌë¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ç÷ÎÏ¤È¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¥ê¥ó¥¥ó¥Ñー¥¯¤Î¥«¥Ðー¶Ê¡ÖGIVEN UP¡×¤Î¸å¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¡ÖDEFEAT¡×¤Î±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡¢ËüÇîÊÄËëÆü¤Þ¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤òÁ°¤Ë¡¢HYDE¤â¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤â±éÁÕ¤ò»ß¤á¡¢¤·¤Ð¤·¸«Êª¡£´ñ¤·¤¯¤â´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤«¤éµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ø¹ß¤ê¤Æ¤¤¿HYDE¤È°ì½ï¤ËËüÇî¤Î²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£
ºÆ¤ÓµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤¬¥Ø¥É¥Ð¥ó¡õ¥â¥Ã¥·¥å¤ÎÔ°ÔÆ¤È²½¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¡Ö±Êµ× -¥È¥³¥·¥¨-¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÃì·Î¸ÅÊÔ ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë¤«¤é¡ÖTHE ABYSS¡×¤ÈÂ³¤±¡¢´ÑµÒ¤ò¿¼¤¤²»¤Î³¤¤ÎÄì¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î»þ¤ËHYDE¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥ー¤Î·³Ë¹¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ëHYDE¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥ー¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¼Ò¤¬ÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£ËüÇî´ü´ÖÃæ¤Ï¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ´¸¸¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÃì·Î¸ÅÊÔ ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö¡Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤«¤é¡Ë¼Ú¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ÊÁ°¤â¤³¤³¡ÊÌ´½§¡Ë¤Ç¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¡¢10Ç¯Á°¤ËÌ´½§¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØL¡ÇArc～en～Ciel LIVE 2015 L¡ÇArCASINO¡Ù¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£10Ç¯Á°¤Ï¹¹ÃÏ¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Öº½¤Ü¤³¤ê¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈHYDE¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËºÆ¤Ó¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖËüÇî¤Ç¥â¥Ã¥·¥å¥Ô¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ô¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¸Ø¤é¤·µ¤¤ËÏÃ¤¹¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÈÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬½¸¤¦ËüÇî¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼«Í³¤Ç·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅªÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÄ©Àï¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÏÂ²Î»³»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤âÌ³¤á¤¿HYDE¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤À¡£
¢£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡¢¶ÌÃÖÀ®¼Â¤È¤È¤â¤Ë¡ÖGLAMOROUS SKY¡×¤òÇ®¾§
¡Ö¤â¤¦1¿Í¡¢ÏÂ²Î»³¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
HYDE¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢HYDE¤ÈÆ±¤¸¤¯ÏÂ²Î»³»Ô½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¡¦¶ÌÃÖÀ®¼Â¤À¡£
¸ß¤¤¤Î¼Â²È¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥ë¥áÏÃ¤òÈäÏª¸å¡¢HYDE¤¬ÃæÅçÈþ²Å¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡ÖGLAMOROUS SKY¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£2021Ç¯¤ËÏÂ²Î»³¥Ó¥Ã¥°¥Û¥¨ー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¡Ø20th Orchestra Concert HYDE ¹õ¥ß¥µ 2021 Wakayama¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ë¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Ë¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¤ÎÂ©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡Ö»Ä¤ê3¶Ê¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤è¤¦¤¼¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¡ÖBELIEVING IN MYSELF¡×¡ÖSOCIAL VIRUS¡×¤ÈÇ»Ì©¤Ê¥Ø¥ô¥£ー¥Á¥åー¥ó¤òÂ³¤±¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿HYDE¤¬¶«¤ó¤À¡ÖHONEY¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¹Âç¤Ê¾ìÆâ¤ËÂç´¿À¼¤¬¹ì¤¯¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª¤ª¤¤Ë¡×
¥é¥¤¥ôÃæ¡¢ÏÂ²Î»³ÊÛ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ²Î»³¤Î³¹¤òµ×¡¹¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç½ä¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿HYDE¤¬¡¢´ØÀ¾°¦¤ò¹þ¤á¤¿¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡£
ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¤È¤ÎÂÐÌÌ¸å¡¢¸©Æâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡¢·ã¤·¤µ¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤òÏÂ²Î»³¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿HYDE¡£¸Î¶¿¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Èà¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¡£
TEXT BY ÁáÀî²ÃÆà»Ò
PHOTO BY ÅÄÃæÏÂ»Ò¡ÊTANAKA KAZUKO¡Ë¡¢ÀÐÀî¹À¾Ï¡ÊISHIKAWA HIROAKI¡Ë
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØHYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-¡Ù
10/25¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Ûー¥ë
10/26¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Ûー¥ë
[¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È] BAND-MAID (Î¾Æü)
¡ØHYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR¡Ù
11/01¡ÊÅÚ¡Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦Tennis Indoor Senayan
11/14¡Ê¶â¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦Bataclan
11/18¡Ê²Ð¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¦Essigfabrik
11/20¡ÊÌÚ¡Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦TivoliVredenburg
11/23¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦Berns
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
HYDE OFFICIAL SITE
https://www.hyde.com/
https://www.universal-music.co.jp/hyde/
HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://hydeinside2025.hyde.com/