¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§Insta360¡Ö½©¤ÎÂç´¶¼Õº×¥»ー¥ë¡×³«ºÅÃæ¡¡X5¤äAce Pro 2¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý¡¡¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç
Insta360Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¸ø¼°Amazon¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¡Ö½©¤ÎÂç´¶¼Õº×¥»ー¥ë¡×¤ò10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖInsta360 X5¡×¡ÖInsta360 Ace Pro 2¡×¤Ê¤É¤Î¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤¬¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£EC¥µ¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
360¡ë¥«¥á¥é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥¸¥ó¥Ð¥ë¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£Amazon¤Ï¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ë¤¢¤ï¤»10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¹¥È¥¢¤Ï10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¥»ー¥ë¤¬Â³¤¯¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¡¦Å¹ÊÞ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»ー¥ë´ü´Ö
¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¦¸ø¼°³ÚÅ·¥¹¥È¥¢¡¦²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¸ø¼°Amazon¥¹¥È¥¢
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
Insta360 X5
ÄÌ¾ïÈÇ
80,500±ß¢ª73,800±ß¡Ê-8%¡Ë
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È
101,800±ß¢ª92,200±ß¡Ê-9%¡Ë
Insta360 X4
ÄÌ¾ïÈÇ
67,800±ß¢ª55,800±ß¡Ê-18%¡Ë
Insta360 X3
ÄÌ¾ïÈÇ
45,500±ß¢ª42,900±ß¡Ê-6%¡Ë
Insta360 Ace Pro 2
¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¥Ã¥È
64,800±ß¢ª57,900±ß¡Ê-11%¡Ë
Insta360 Ace Pro
ÄÌ¾ïÈÇ
44,700±ß¢ª41,900±ß¡Ê-6%¡Ë
Insta360 GO 3S
128GB
65,800±ß¢ª52,900±ß¡Ê-20%¡Ë
Insta360 Flow 2 Pro
ÄÌ¾ïÈÇ
21,900±ß¢ª17,400±ß¡Ê-21%¡Ë
¥¯¥ê¥¨¥¤ー¥¿ー¥¥Ã¥È
26,900±ß¢ª21,400±ß¡Ê-20%¡Ë