ÌÔ½ë¾è¤ê±Û¤¨Î©ÇÉ¤Ë¼Â¤ë ËÉÉÜ»Ô¤Ç¿·¾¨º×¸¥¾åÊÆ¤Î¡ÖÈ´Êæ¼°¡×
Íè·î¡Ê11·î¡Ë¹Äµï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¾¨º×¤Ë¸¥¾å¤¹¤ëÊÆ¤ò´¢¤ê¼è¤ë¡ÖÈ´Êæ¼°¡×¤¬¤¤Î¤¦ËÉÉÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È´Êæ¼°¤Ï¡¢ËÉÉÜ»Ô¿¢¾¾¤Ë¤¢¤ë¸¶ÅÄ¹ä¤µ¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô36¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÉÜ»Ô¤ÎÇÀ²È¡á¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤È¤·¡¢¹Ä¼¼¤Ë¸¥¾å¤¹¤ëÊÆ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÊô¹Ì¼Ô¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢5·î¤«¤é¡¢Î³¤ÎÂç¤¤¤ÉÊ¼ï¡á¡Ö¤Ë¤³¤Þ¤ë¡×¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤Ï¡¢¿À»ö¤Î¸å¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤¬°ìÀÆ¤Ë°ð¤ò´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ë¤³¤Þ¤ë¡×¤Ï½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤ÉÊ¼ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊô¹Ì¼Ô ¸¶ÅÄ¹ä¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯¤È½ë¤µ¤ËÉé¤±¤º¤Ë°é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ë¼ý³Ï¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤â¡Ë´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤¤¤¤ÊÆ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¤¿ÊÆ¤Ï¡¢Íè·î¹Äµï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¾¨º×¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£