JFA¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤ò¸ø¼°È¯É½¡¢ÈÄÁÒÞæ¤¬ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¶¶²¬Âç¼ù¤ò¾·½¸¤·¤¿
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï10·î5Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢DFÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆDF¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÂçºå¡Ë¡¢Æ±14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÄÁÒ¤Ï²ø²æ¤¬ÍýÍ³¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÉÔ»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤Ï4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè8Àá¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥è¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤Î¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¤³¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈÄÁÒ¤â²ø²æ¤«¤¡¡×¡ÖÂåÉ½DF¡¢²ø²æ¿ÍÂ¿¤¹¤®ÌäÂê¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Á³°¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë