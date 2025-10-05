¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿1Ëü1521ÁÈ¡ª¡¡2²óÀï¤ÏÌÀÆü6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤ÈABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï5Æü¡¢Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1Ëü1521ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2²óÀï¤ÏÌÀÆü¡¢6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï8·î1Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢º£Ç¯¤Ï»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦¿·³ã¡¦ºë¶Ì¡¦Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦ÀÅ²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦²Æì¤Ë°¦É²¤ò²Ã¤¨¤¿·×13ÃÏ¶è¤Ç1²óÀï¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡15Ç¯¤ËÉü³è¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¡¢20²óÌÜ¤È¤Ê¤ëºòÇ¯¤Ë¤Ï½é¤á¤ÆÂçÂæ¤Î1Ëü¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯¤â¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë11521ÁÈ¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤¬»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¡£Âè21Âå²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë·è¾¡¤Ï¡¢º£Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡¡1²óÀï¤ÎTOPÄÌ²á¥Í¥¿¤Ï¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ19Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¼ÔÆ±»Î¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£