¡Ö1¤Ä¤Î»î¹ç¤Ç¤Þ¤ë¤Ç2¿Í¤Î¿Í´Ö¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¤¬PS½é¤ÎÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¾Î»¿»ß¤Þ¤º¡ÖÎò»Ë¤òÌÜ·â¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢PS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¡¢1»Íµå¤È²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡PS»Ë¾å½é¤ÎÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«¤Ë¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤¯¡È¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È²½¡Ê¾õ¶·¤òÊ¬¤±¤Æ½èÍý¤¹¤ë¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅµ·¿¤À¡£Èà¤Ï°ìÈÕ¤Ç¡¢1¤Ä¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç2¿Í¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈPS¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿ÂçÃ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ½¸Ãæ¤·¡¢¤¢¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ6²ó¤òÅê¤²¤¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»î¹ç¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤ò°ú¤¤º¤é¤º¡¢5²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤Ê¤ÉÎÏÅê¤·¤¿»Ñ¤ò¾Î»¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¡¢¤¢¤Î´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ë¡¢²æ¡¹¤ÏÎò»Ë¤òÌÜ·â¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡5²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¾å°ÌÂÇÀþ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢µå¤Î¼Á¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¿©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢º£Ìë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤â´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢3ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á5²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£