¡Ö¤¨¡©¼è¤ê¾Ã¤·¡©¡×Æ²°ÂÎ§¤Î±é½Ð¥´¡¼¥ë¤¬¡È¤Þ¤µ¤«Å¸³«¡É ¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×Ìµ¾ð¤ÎVARÈ½Äê¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 0¡Ý3 ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡¿¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥ó¥ÉÈ½Äê¤ÏÀµ¤·¤¤¡©VAR³ÎÇ§¥·¡¼¥ó
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥°³«Ëë5Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Æ²°Â¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢0¡¼1¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç·Þ¤¨¤¿14Ê¬¤ËÆÀ°Õ¤Î»Å³Ý¤±¤«¤é·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÇØ¸å¤ò¼è¤ëÆ°¤¤ÇCB¥í¥Ó¥ó¡¦¥³¥Ã¥Û¤«¤éÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢±¦Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£ÂÐÖµ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼¤ò¤Ï¤¬¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡3ÎóÌÜ¤«¤é¤Î¹¶·â»²²Ã¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿MF¥¦¡¼¥´¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤ò¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿FW¥¸¥ã¥ó¡á¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥Û¥ä¤¬GK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬°ìÊâ¤âÆ°¤±¤Ê¤¤´°àú¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ²°Â¤¬º¸Â¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬º¸¼ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ï¥ó¥É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤Î½õ¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ç¿³¤¬OFR¡Ê¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡Ý¡Ë¤Ç³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢È½Äê¤ÏÆ²°Â¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£Î®¤ì¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤¬Ìµ¾ð¤Ë¤â¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤¿¡©
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¨¡©¼è¤ê¾Ã¤·¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤È¤ë¤ó¡©¡×¡Ö¤¢¡¼Åö¤¿¤Ã¤È¤ë¤Ê¡¼¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¤«¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¥Ï¥ó¥É¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ä¡¼¡×¤Ê¤É²ù¤·¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÀÅÀ¤¬¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ0¡¼3¤ÇÇÔÀï¡£µÕ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°³«Ëë6Ï¢¾¡¤È¡¢Áá¤¯¤âÆÈÁöÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
