TBS¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¡×¤Þ¤µ¤«¿¼Ìë¤ÎÅÅ·â²ò»¶¡ÄÄ¹Ê¸¿´¶¡¡Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬¡È¼Õºá¡É¤Î»öÂÖ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¡Ê¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤æ¤ß¡Ë¤¬¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÅÅ·â²ò»¶¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤¬ÅÅ·â²ò»¶¡¡Ä¹Ê¸¿´¶
¡¡À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ó¤È²ò»¶¤òÈ¯É½¡£¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ò·ÇºÜ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤ò±þ±ç¤·¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Ç¸åÌëº×½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!ÁêËÐ¥¬¥Á²á¤®¤Æ¥Õ¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤º¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤¢¤Ç¤·¤ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤æ¤ß¤âX¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²ò»¶È¯É½¤ò¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´°ìÆÉ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Ê¸¤Ç¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤Ï¡ÖÀèÄø¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ù¤ÎÌäÂê¤ÇÁªÂò»è¤Î¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌäÂê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Î¤ª2¿Í¤ËÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤âÅê¹Æ¡£
¡¡¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¸åÌëº×½Ð¤µ¤·¤ÆÄº¤¡¢´ë²è¤Ë¤â»È¤Ã¤ÆÄº¤´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤¤¤Ä¤â°¦¤Î¤¢¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Û¤ó¤Þ¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¾×·â¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö²ò»¶¤ÎÆü¤ËÄÞº¯»Ä¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤ËÂ¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Ï¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç2020Ç¯¡¦23Ç¯¤Ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤¬ÅÅ·â²ò»¶¡¡Ä¹Ê¸¿´¶
¡¡À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ó¤È²ò»¶¤òÈ¯É½¡£¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ò·ÇºÜ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤ò±þ±ç¤·¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Ç¸åÌëº×½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!ÁêËÐ¥¬¥Á²á¤®¤Æ¥Õ¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤º¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤¢¤Ç¤·¤ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤Ï¡ÖÀèÄø¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ù¤ÎÌäÂê¤ÇÁªÂò»è¤Î¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌäÂê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Î¤ª2¿Í¤ËÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤âÅê¹Æ¡£
¡¡¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¸åÌëº×½Ð¤µ¤·¤ÆÄº¤¡¢´ë²è¤Ë¤â»È¤Ã¤ÆÄº¤´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤¤¤Ä¤â°¦¤Î¤¢¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Û¤ó¤Þ¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¾×·â¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö²ò»¶¤ÎÆü¤ËÄÞº¯»Ä¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤ËÂ¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Ï¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç2020Ç¯¡¦23Ç¯¤Ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£