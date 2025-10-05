¡ÖÉÍÅÄ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤â¡Ä¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù½é²ó¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¡ÈÃ±ÆÈ¡É½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¥ï¥±
¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ÈÃæ¿È¡É
¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è11·î£±Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç·î³Û1100±ß¡¢Ç¯³Û£±Ëü1000±ß¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾¾ËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï·Ý¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç´îÍø¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
À©ºîÈñ¤Ê¤É¤Ï¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤¿µÈËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»ñ¶â¤«¤éµò½Ð¡£Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤äÃæÀî²È¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Ê¤É¤ÎµÈËÜ·Ý¿Í¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖµÈËÜ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î³¤³°Í¢½Ð¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡£¶È³¦¤Î°ìÎ®À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ³¡¹¤È¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤Ï·Ù²ü¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£
ºòº£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏµÈËÜ¤òÃæ¿´¤Ë·Ý¿Í¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¥®¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢º£¸å¤Ï·Ý¿Í¤Î½ÐÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¼«¿È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ª¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¡£²¤ÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ¤¿¤¤¿Í¤¬¤ª¥«¥Í¤òÊ§¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¾¾ËÜ¤ÎÃíÎÏ¤Ö¤ê¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤Ï¼«Âð¤Ç¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Þ¤Ç¸«¤Þ¤¯¤ê¡¢¾Ð¤¤¤Î¡È°ú¤½Ð¤·¡É¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Î´ë²è¹½ÁÛÃÊ³¬¤Ç¤âÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Àå¤ò´¬¤¯¤³¤È¤â¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÉÍÅÄ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
µìÃÎ¤Î·Ý¿ÍÃç´Ö¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£¶·î¤´¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï
¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ð¥é¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¤Ë¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë·ÝÇ½µ¼Ô¡¦ÃæÀ¾ÀµÃË»á¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤Ç¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò½é¹ðÇò¡£¤½¤ÎºÝ¡¢£±²óÌÜ¤Ï
¡ÖÉÍÅÄ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11·î£±Æü¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÃ±ÆÈ½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤ÈÉÍÅÄ¤¬ÊÂ¤Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î»Ñ¡£¾¾ËÜ¤âÁá´ü¤Î¼Â¸½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È
¡Ö¡È¤¢¤È¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡É¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢²ñ°÷¤ÎÎ¥Ã¦¤òËÉ¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÍÅÄÂ¦¤¬¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¡Ç24Ç¯£±·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¡£Ê¸½Õ¤È¤ÎºÛÈ½¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¾¾ËÜÂ¦¤¬ÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤Î¾ì¡£¾¾ËÜ¤µ¤óÉÔºß¤Î´Ö¡¢ÁêÊý¤ÎÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅÓÃæ¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËµÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈùÌ¯¤ËÎ©¾ì¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢½é²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø²¶¤ÏÉüµ¢¤ä¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¾¾ËÜ¤ÏÂè°ìÀ¼¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£