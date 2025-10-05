¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤È¤ÎÎ¥º§¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î½ÐÍè»ö¡×¤À¤Ã¤¿
¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê56ºÐ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡Ê53ºÐ¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î½ÐÍè»ö¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2022Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÇË¶É¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¥Ù¥ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¼«¸ÊÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
ÊÆÊüÁ÷¶ÉCBS¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡£¼ç±é¤Î¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡ÖÃØéá½÷¤Î¥¥¹¡×¤Ï¡¢¥Ù¥ó¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¥Ù¥ó¤È¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï´°À®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï±Ê±ó¤ËÈà¤ËÊû¤²¤ë¡×
¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢ºÇ¹â¤ÇºÇ°¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏËè²ó¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£É¬Í×¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¼«¸ÊÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤¿¡£º£¤Î»ä¤ÏµîÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¿Í´Ö¡×
Æó¿Í¤Ï2024Ç¯4·î¤ËÊÌµï¤·º£Ç¯1·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ïº£Ç¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Æ¤ò²á¤´¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¡£Êª»ö¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£´î¤Ó¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹Á´¤Æ¤ò¿´¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤Í¡×
¡Ö¿É¤¤»þ´ü¤Ï¶µ·±¤Ê¤Î¡£¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤¢¤ÎÎ¥º§¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢¥Ù¥ó¤Ïº£Ç¯½é¤á¤ÎGQ»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÇËÃ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¸¶°ø¡×¤È¸À¤¨¤ëÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿¿¼Â¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
