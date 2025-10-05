映画「アベンジャーズ」シリーズや、マーベルドラマ「ワンダヴィジョン」のヴィジョン役などで知られる俳優のポール・ベタニーは故ヒース・レジャーさんを思い出して辛くなるため、2001年作「ROCK YOU!」を見られないという。2008年に過失による薬物中毒で他界したヒースさんの初主演作でもある同作で共演したポールだが、1度しか見たことがないため、内容を思い出せないと明かしている。



【写真】28歳で突然亡くなった人気俳優 いまも人気衰えず

先日行われたLAコミックコンで、「ワンダヴィジョン」の共演者であるエリザベス・オルセンと質疑応答コーナーに出演したポール。「ROCK YOU!」からの印象的なセリフを言ってみて欲しいと言われたことがあるかと質問された。ポールは「ずいぶん前の話だ。前世の話くらいだね。それなのに、たまに道でセリフを言ってみてと声をかけられることがある。でも何も覚えていないんだ」と明かした。続けて「公開された時に見ただけで、それ以来見ていないからね。色々理由があるけど、1つはヒースのことが恋しくてたまらなくなるからだ」と答えた。



ポールは以前のインタビューで、ヒースさんが撮影現場でもまさに映画スターという「光」を放っていたと振り返っていた。



