º´ÃÝ²í¾¼¡Ö³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸£´£µ¼þÇ¯¡×¡ÚÏ¢ºÜ¡Û³ÊÆ®µ»³¦¤ò³«Âó¤·¤¿·ãÆ®¡Ö½½ÈÖ¾¡Éé¡×¡Ä¥¦¥¤¥ê¡¼¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹Àï¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡×
¡¡¶õ¼ê²È¡¦º´ÃÝ²í¾¼¡Ê£¶£°¡Ë¤¬º£Ç¯¡¢³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸£´£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¶õ¼ê²È¤ò»Ö¤·£±£µºÐ¤Ç¡ÖÀµÆ»²ñ´Û¡×¤ËÆþÌç¡£¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ°Û¼ï³ÊÆ®µ»¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤È³«Âóº²¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç°ìÈÌÂç½°¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç³ÊÆ®µ»¤Î¶½¹Ô¤Ï¡ÖÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ÄêÀâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´ÃÝ¤ÎÂ¸ºß¤¬¾ï¼±¤òÊ¤¤·£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤ËÎ©¤Áµ»·Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ë¡½£±¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¿Íµ¤¤ÏÊ¨Æ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ïº´ÃÝ¤¬¥¥Ã¥¯¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿£±£¹£¹£°Ç¯£¶·î£³£°Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÆ®¤Ã¤¿¥É¥ó¡¦ÃæÌð¥Ë¡¼¥ë¥»¥óÀï¤«¤é£³£µÇ¯¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ï³ÊÆ®µ»³¦¤ËÀäÂç¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´ÃÝ¤ò¼èºà¤·¡¢¸½ºß¤Î³ÊÆ®µ»¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤È¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¶õ¼ê²È¿ÍÀ¸¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö½½ÈÖ¾¡Éé¡×¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ë¡£ÆóÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ê¡¼¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹Àï¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡£
¡¡¶õ¼ê¤ò»Ö¤·¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿Âç»³ÇÜÃ£¤Î¡Ö¶Ë¿¿²ñ´Û¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·§»¦¤·¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÅÁÀâ¤Î¶õ¼ê²È¥¦¥¤¥ê¡¼¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤È£±£¹£¹£±Ç¯£¶·î£´Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¡ÖÀµÆ»²ñ´ÛÂÐ£Õ£Ó£ÁÂç»³¶õ¼ê¡×£µÂÐ£µÂÐ¹³Àï¤Ç¤ÎÂç¾Àï¤ÇÆ®¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï£²Ê¬£³²óÀï¡£¥¦¥¤¥ê¡¼¤Ï£´£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¿ÈÄ¹£²£°£±¥»¥ó¥Á¤ÎµðÂÎ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ï¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆÍ¤¡¢½³¤ê¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡££´£°ºÐ¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤È°µÎÏ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢º´ÃÝ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤è¤ê¤â´î¤Ó¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ìÂ³¤±¤¿¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¿À¤¬º£¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¤·¤«¤âÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤¬¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶½Ê³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡½é¤á¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥É¥óÃæÌð¥Ë¡¼¥ë¥»¥óÀï¤Î¶½Ê³¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤À¤Ã¤¿¤¬¥¦¥¤¥ê¡¼Àï¤Ï´¿´î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥óÀï¤Î·Ð¸³¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀ¸¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ë¡¼¥ë¥»¥óÀï¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤«¤é´éÌÌ¤ò²¥¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¶²ÉÝ¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¥ê¡¼Àï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¶õ¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Î½Å°µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¥Ë¡¼¥ë¥»¥óÀï¤ÎÁ°¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¶õ¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥¦¥£¥ê¡¼¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤«¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²£µºÐ¤Îº´ÃÝ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ³¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¤Ëª¤Î¤è¤¦¤ËÆÍ¤¡¢½³¤ê¤òÆþ¤ì»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬²¼ÃÊ²ó¤·½³¤ê¤À¤Ã¤¿¡£µðÌÚ¤òÅÝ¤¹¤è¤¦¤Ë¥¦¥£¥ê¡¼¤ÎÂ¤Ø¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆþ¤ìÂ³¤±·ë²Ì¡¢È½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥¤¥ê¡¼¤òÏ¢ÇË¤·¡Öº´ÃÝ²í¾¼¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¼«Ê¬¤Î¶õ¼ê²È¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤·¤íÆ®¤¦¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿º´ÃÝ¤¬¼¡¤ËÄ©¤ó¤ÀÉñÂæ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Á°ÅÄÆüÌÀ¤¬Î¨¤¤¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÂ³¤¯¡£·É¾ÎÎ¬¡£¼èºà¡¦½ñ¤¼ê¡¡Ê¡Î±¡¡¿ò¹¡Ë¡¡