¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ¡¢½©¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ª
¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¡Á11·î3Æü(·î¡¦½Ë)
³«ºÅ»þ´Ö¡§1Æü2²ó(³Æ²óÌó15Ê¬)
¾ì½ê¡§¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢
¢¨±«Å·»þ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é½©¤Î´ü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
º£¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬¥·¡¼¥Ä¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ð¤±¡×¤ËÊÑ¿È¡ª
¥·¡¼¥Ä¤«¤éÇÁ¤¯¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÉ¬¸«¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½©¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤½Ð¤Î°ìËç¤ò»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Ë²ñ¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¤¼¤Ò¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
