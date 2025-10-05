Ë½ÁöÂ²¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡É¤Ë½êÂ°¢ª¸½ºß¤Ï¡È¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡É¤Ë¡Ä¡ÖÁíÄ¹¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×ºäËÜÅßµÙ¤ß¤¬¸ì¤ë¡¢10Âå¤Î¼«Ê¬¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¥ï¥±
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¡£¡Ö²Î¤Þ¤Í¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¥Þ¥Í¡×¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ï50¤òÄ¶¤¨¡¢ÂåÌ¾»ì¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¸øÇ§¤ÎºäËÜÅßÈþ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡ÛË½ÁöÂ²¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢ºäËÜÅßÈþËÜ¿Í¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯ÎÏ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°áÁõ¤È¥«¥Ä¥é¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢È¾À¸¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¤¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ÏË½ÁöÂ²¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤á¤Þ¤¤¾É¾õ¤Ë½±¤ï¤ì¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤â¸ÞÎ¤Ì¸Ãæ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤À¤ÈÏÃ¤¹10Âå¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¡¡©ÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ö»ä¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖÃÎ¤é¤Í¤§¤è¡×¤Ã¤Æ
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤ÏÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÅßµÙ¤ß¡Ë¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢µÕ»Ò¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Â¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢²æ¤¬²È¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î·»¤äËå¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï½ÇÉã¤Î¤³¤È¤ò¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤Î¤È¤¤Ë¤½¤Î½ÇÉã¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µ¢Âð¤·¤¿¸å¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ä¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Í¤§¤è¡×¤Ã¤Æ°ì¸À¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤½¤ì¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ï½ª¤ï¤ê¡£
¡½¡½¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸®²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¼Ú²È¤Î°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºàÌÚ²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÌ´Þ¤á¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½ÐÁ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¥Ð¥é¥Ð¥é¡£²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÄ¤é¤ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¡¢Í§¤À¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÃÆ£¤Î²È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÃÆ£¤Ã¤Æ»ä¤ÎËÜÌ¾¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¼«Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤¦¤ó¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉÏ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºàÌÚ²°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²È¤Ë¶âÄ»°ð²ÙÍÍ¤È¤«ÇÏÆ¬°ð²ÙÍÍ¤È¤«ÌÀ¿ÀÍÍ¤È¤«38¸Ä¤â¿ÀÃª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î¤ª¤Ð¤¬¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä«¤Ë¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤òÍ¼Êý¤Ë¤µ¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ë¡£¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¤Î¤´ÈÓ¤Ë¤ªÃã¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
3ºÐ¤«¤éÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤È¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡£ÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÌ´¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤³¤¬¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿3ºÐ¤Î¤È¤¤«¤é»ä¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ÎÆÃÄ§¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿»÷¤ë¤È¼þ¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾®Ãæ³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£È¾ÌÌ¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¤À¸°Õµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀøºß°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£³ä¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢²¿¤«Àí¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¡Ö²ÃÆ£¤Ï¥Ô¡¼¥¡¼¤¹¤®¤ë¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
²¼ÂÌÈ¢¤ò³«¤±¤¿¤é¡Ö¤¦¤ï¡¢Ç¼Æ¦¤«¤è¡×¤Ã¤Æ
ÅßµÙ¤ß¡¡²¼ÂÌÈ¢¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¾åÍú¤¤ÎÃæ¤ËÇ¼Æ¦¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²èÉÆ¤Ï¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢Ç¼Æ¦¤«¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢»Å³Ý¤±¤¿Â¦¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤¬µã¤¯¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¤ï¤±¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤È²ù¤·¤¤¤«¤é¡¢µã¤¤¿¤¤¤Î¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Ë°§»¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÌîÏº¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø¹»¤Ï¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ°§»¢¤·¤Ê¤¤¤È°ìÆüÃæâË¤Þ¤ì¤Æ¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¿©¤é¤¦¡£Â´¶È¼°¤Î¤È¤¤â¡¢¹»Ìç¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡ÖÂ´¶È¼°¡×¤Ã¤Æ¤Ç¤«¤Ç¤«¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤â¸«»ö¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½·ù¤¹¤®¤ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£âË¤ó¤Ç¤¤¿ÀèÇÚ¤ò¡¢¤¢¤¨¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¬¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤éÆ¨¤²¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¾®¤Ð¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ÊÑ¤Ë‟Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Ç¼Æ¦¤â¿©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤Ã¤Æº£¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤ÎÄìÎÏ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤Î¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Îº¬ËÜ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
Ë½ÁöÂ²¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤Î¡È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡É¤Ë
¡½¡½ÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¡Ê1960Ç¯ÂåËöº¢¤«¤é90Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎË½ÁöÂ²¡Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡Æ¬¤Ï°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¿´¤¬Ç®¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤Î¡£¤à¤·¤í¡¢³Øµé°Ñ°÷¤È¤«¤ÎÊý¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢»ä¤ÏÇ®¤¤Êý¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ç®¤¤¤ó¤À¤±¤É¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬·ë²ÌÅª¤Ë‟¥ä¥ó¥¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃç´Ö¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ä¤ë¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ìë¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆË½ÁöÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½°ì¤Ä¤Î¼Ò²ñÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï°ì²ÈÃÄ¤é¤ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ç®¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¤¹¤´¤¯¿´ÃÏÎÉ¤¯´¶¤¸¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Ø¹Ô¤±¤Ð¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥°¥ì¤Æ¿Æ¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¡¢È±¤ò¿¿¤Ã¶â¶â¤Ë¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤À¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤Ï¡¢ÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤¬Ìë¤Î½¸²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê²ÈÂ²¤À¤«¤é¡¢¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¿ÀÍÍ¤Ë¤ª·Ð¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤Ïµã¤¯»Ò¤âÌÛ¤ëË½ÁöÂ²¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Â°¤·¤Æ¤¤¤ëË½ÁöÂ²¤¬¡¢ºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëË½ÁöÂ²¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡£»ä¤ÏÉô³è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¥Ô¥¨¥í¡×¤È¤«¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤«¡Ö´ØÅìÏ¢¹ç¡×¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÉô³è¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÊýÉôÂâ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆÃ¹¶Éþ¤Ë»É½«¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò¥µ¥é¶â¤Ç¹©ÌÌ¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃÝ¤ä¤ê¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÃÝ¤ä¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë‟±ç½õ¡É¤¬¼ç¤Ê³èÆ°¡£Éô³è¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¡¼¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Ë½ÁöÂ²´Ý½Ð¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ë½ÁöÂ²¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Åª¤Ê¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡Åö»þ¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î±¿Å¾µ»½Ñ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æó¿Í¾è¤ê¤Ç100¥¥í¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸å¤í¤Î¿Í¤¬Á°¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤«¤éÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë±¿Å¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Á°¤Î¿Í¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¤Î³°Â¦¤ò°®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¸å¤í¤Î¿Í¤¬¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Á°¤Î¿Í¤Ï¤°¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸å¤í¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¡£¤â¤¦¶Ê·Ý¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤Î»Ô¸¶¤«¤éÉÙ»Î¤Þ¤Ç¡¢ÎÁ¶â½ê¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤ó¤À¤«¤é¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡£
Ë½ÁöÂ²»þÂå¤â¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬¿È¤ò½õ¤±¤¿¡×
¡½¡½¥í¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì°÷¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¹³Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡ËÜÍè¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï±þ±çÃÄ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆÃ°Û¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤éÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÁíÄ¹¤È¤«°Î¤¤¿Í¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤â¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤ÈÃç´Ö°Õ¼±¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¹¤²¤§¤Ê¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£
¡½¡½¥Ð¥¤¥¯¤ÎÆó¿Í¾è¤ê¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¶Ê·Ý¤Ç¤¹¤è¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ç¤â¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬¿È¤ò½õ¤±¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¹½¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½ËÜµ¤¤ÇË½ÁöÂ²¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¿Æ¤Ë»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤È¤«Èá»´¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ã±¼Ö¤Ç¥Ð¡¼¥Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»õ¤¬Á´Éô¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£»ä¤Ï»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢À¤´Ö¤Ë¤½¤³¤Þ¤Çº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤³¤³¤ËµïÂ³¤±¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¤á¤ë¤È¤¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¡Ö¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢µ·¼°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤Æ¡¢·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡¢Ë¿ÍÌ¾¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤¦¤ó¡£¤¿¤À¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃ±°Ì¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤éÎ±Ç¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ô³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢Â´¶È¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤«¤é¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ÆµÑÏ§¤ÎÁÝ½ü¤È¼«Å¾¼ÖÃÖ¤¾ì¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²¿¥ö·î¤«¤ä¤Ã¤¿¤éÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ë¿ÍÌ¾¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ØÌÌÀÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ì´¤Î¹ñ¤Ë»×¤¨¤¿¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¡¢²ÈÄí¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥ó¥Ô¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤È¤«ÉÕ¤±¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÀÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê²æºÊ ¹°¿ò¡Ë