½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¦¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º·èµ¯²ñ¤ÇÏ¢ÇÆÀÀ¤¦¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶Æ°¤ÈÌ´¡¢¸µµ¤¤ò¡×¡ÚÄ¹Ìî¡Û
½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡ÖV¥êー¥°¡×¤Çºò¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤·¤¿¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤¬³«ËëÀï¤òÁ°¤Ë¡¢Ï¢ÇÆ¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡Ö¥ëー¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¡×¤Ï4Æü¡¢»ÔÆâ¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö·èµ¯²ñ¡×¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê18¿ÍÁ´°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂÎ¸³¤ä¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´»î¹ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¹âÌî²Æµ±¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶Æ°¤ÈÌ´¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ºò¥·ー¥º¥ó¡¢V¥êー¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ï18Æü¡¢¾åÅÄ»Ô¼«Á³±¿Æ°¸ø±àÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£