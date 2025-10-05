¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡¡2Ç¯Ï¢Â³CS½Ð¾ì¤âº£µ¨8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï5Æü¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Ç¤¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÍý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Ç¯¥ª¥Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÈ°æ´ÆÆÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ç¤Ï2°Ì¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï5·î¤ËÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Á´5µåÃÄ¤ËÉé¤±±Û¤¹¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡£17Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¤ËËÜµòÃÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÎ×¤à¥í¥Ã¥Æ¡£¸åÇ¤¿Í»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£