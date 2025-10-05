¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ìÌä°ìÅú¡ÛPS»Ë¾å½é¤ÎÆóÅáÎ®½Ð¾ì¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¡×¥Æ¥ªµÕÅ¾3¥é¥ó¤ËÀä¶«¡ÖPS¤ÎÂé¸ïÌ£¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢PS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¡¢1»Íµå¤È²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¤ÎPS¤ÎÆ±°ì»î¹ç¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤¬¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î»î¹ç¸å¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½»î¹çÁ°¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤â¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝÅê¤²¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡¡¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¥Ç¡¼¥¿À°Íý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤È¤«¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»î¹ç¤ÎÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¡£¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅª¥²¡¼¥à¤È¥²¡¼¥àÁ°¤Ï¤¤¤¤½¸ÃæÎÏ¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Î9²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï¥¦¥£¥ë¡Ê¥¹¥ß¥¹¡Ë¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡ÊÂÇÀÊ¡Ë¤¯¤é¤¤¤ÇÏ¯´õ¤¬¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½2²ó¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ5²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò»°¿¶¤Ë¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡©
¡¡¡Ö»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¸å¤ËÌ£Êý¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇ´¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ë3¡½2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥«¡¼¥Ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¦¥£¥ë¡Ê¥¹¥ß¥¹¡Ë¤«¤é¤¤¿Í×µá¤â°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¥«¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£³Î¼Â¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤ÇÉüµ¢¸å100¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬8ËÜ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£Æü¤ÏºÇ½é¤Î2²ó¤À¤±¤Ç3ËÜ¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â³ä¹ç¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶î¤±°ú¤¤Ï¡©
¡¡¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¥È¥ê¥×¥ë¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥Þ¡¼¥·¥åÁª¼ê¤ò2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤¬°ìÈÖ¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¹©É×¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£Á´ÂÎÄÌ¤·¤Æ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò£²½äÌÜ°Ê¹ß¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏËþÂ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼Á¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥à¡¼¥¡¼¤È¥Æ¥ª¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤Þ¤º¤Ï»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¤º¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê¤Ï¤º¡£¤Ê¤¼ÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤³¤½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×