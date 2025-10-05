ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¡¢É½¤Î´é¤ÈÎ¢¤Î´é¡¡W¼ç±é¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÅçÊâ¤ÈÁðÀîÂóÌï¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ25¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§42¡Á¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢5Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤È¤Ê¤·¤¤´é¤«¤é°ìÊÑ¡ªÅÜ¤ê¤Î·ÁÁê¤Ë¡ÄÃæÅçÊâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¤Îºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤È¥Æ¥ìÅì¤¬¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡Ù¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÁ÷¤ë¡ÈÍýÍÆ»Õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤à¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î·îÇòÍýÍÆ¼¼¡£°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÍýÍÆ¼¼¤À¤¬¡¢Å¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¤Ë¤ÏÎ¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É½¤Î´é¤ÏÍýÍÆ»Õ¡¢Î¢¤Î´é¤ÏµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ëÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·îÇòÍýÍÆ¼¼¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸µÈþÍÆ»Õ¤ÎÆüÊëÊâ¡ÊÃæÅç¡Ë¤ÈÅ¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¡ÊÁðÀî¡Ë¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÍÍê¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÈ±¤È¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£²ó¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆüÊë¤È·îÇò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¤Î´é¤È¡¢Î¢ÍÑ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÆüÊë¤Ï¡¢¾ð¤±¤Ê¤¯ÌµÎÏ¤À¤¬¾ð¤Ë¸ü¤¤¸µ¡¦ÈþÍÆ»Õ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤êÅìµþ¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãù¶â¤â¤Ê¤·¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·îÇòÍýÍÆ¼¼¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÎ¢ÍÑ»Õ¡É¤ÎÀ¤³¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢·îÇò¤Ï¡¢ÎäÅ°¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò»ý¤¿¤º·ö²Þ¤Ë¶¯¤¤¤¬¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ä·îÇòÍýÍÆ¼¼¤ÎÅ¹¼ç¡£¤º¤Ã¤È1¿Í¤ÇÍýÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆüÊë¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÈ±¤òÀÚ¤ë¥·¡¼¥ó¤äÎ¢ÍÑ»Õ¤È¤·¤ÆÎ¢¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¡£ÃæÅç¤ÈÁðÀî¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎý½¬¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤¹¤ë¡£
