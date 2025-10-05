¡Ø¤ß¤Ê¤ß¤±¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥áÀ©ºîµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡¡º´Æ£ÍøÆà¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¡¢³ý¸¶¼ÂÎ¤¤é½Ð±é
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ß¤Ê¤ß¤±¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÂè5´ü¡ËÀ©ºî¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢11·î1Æü¤ËTheater Mixa¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£½Ð±é¡§¤Ïº´Æ£ÍøÆà¡ÊÆî½Õ¹áÌò¡Ë¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¡ÊÆî²ÆÆàÌò¡Ë¡¢³ý¸¶¼ÂÎ¤¡ÊÆîÀé½©Ìò¡Ë¡¢¾®ÌîÎÃ»Ò¡Ê¥¢¥Ä¥³Ìò¡Ë¡¢¹âÌÚÎé»Ò¡Ê¥Þ¥Ìò¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨°æ¾åËãÎ¤Æà¤ÏÌë¤ÎÉô¤Î¤ß¤Î½Ð±é¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡ª¡©¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ß¤Ê¤ß¤±¡ÙºÇ¿·ÏÃ¤Î¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡Ø¤ß¤Ê¤ß¤±¡Ù¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼¡½÷¡¦²ÆÆà¡¢ÆÇÀå¤Ê»°½÷¡¦Àé½©¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤ÎÄ¹½÷¡¦½Õ¹á¤Î¡ÈÆî²È»°»ÐËå¡É¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤òÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸¶ºîÌ¡²è¤¬¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ç2004Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2007Ç¯¡¢Âè2´ü¤¬2008Ç¯¡¢Âè3´ü¤¬2009Ç¯¡¢Âè4´ü¤¬2013Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤Ï2013Ç¯¤ÎÂè4´üÊüÁ÷°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢3»ÐËå¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£
