ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Îò»ËÅªÆóÅáÎ®¤Î£±¾¡¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼ÆóÅáÎ®¤ò¡©¡×¤Î¼ÁÌä¡Ö¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º£³¡Ý£µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£´Æü¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀèÈ¯¤Ç£¶²ó£³¼ºÅÀ£¹Ã¥»°¿¶¡£½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó£µ£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£¹£±£¶Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤Ç¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤¬¾¡¤Ã¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê²÷µó¤Ë¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡ÖÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÃ«¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¹¤·¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¼è¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬Ìò³ä¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡õÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤Ë¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤ÐÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬Æó²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ü¡¼¥à¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Þ¡¼¥·¥å¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ÆÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦Ãæ´Ö¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÇË¤é¤ì¤¿¡££²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÂçÃ«¡£¤µ¤é¤Ë£±»à¸å¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ëµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æ£³¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»°²ó¤«¤éÇÛµå¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¹¹¡£¥«¡¼¥Ö¤ò»È¤ï¤º¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡£¾å°ÌÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢»Í²ó¤Ï¼ºÅÀ¤·¤¿Æó²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ü¡¼¥à¤«¤é¤ÎÂÇ½ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î£³¿Í»Â¤ê¡£¸Þ²ó¤Ï£±»à¤«¤é»àµå¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼¤òÍ·Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç£²ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê¡¢ËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÏ»²ó¡¢ÂÇÀþ¤¬È¿·â¤Î±ê¤ò¤¢¤²¤¿¡££²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂÇ½ç¤À¤Ã¤¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÅêµå¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤¿ÂçÃ«¡£¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ü¡¼¥à¤Ï£±µå¤Ç±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥·¥å¤Ë¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÇ´¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤¬µÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÃ«¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀä¶«¡õ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¥È¥ê¥×¥ë¤è¤ê¤â¥Þ¡¼¥·¥åÁª¼ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤¬¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹©É×¤Ç¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò£²½äÌÜ°Ê¹ß¤ËÊá¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ãæ¤Ç¤½¤ÎÁ°¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Á¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥à¡¼¥¡¼¤È¥Æ¥ª¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬ËÍ¤Ï°ìÈÖ¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£