¾å»ÔÄ®Ä¹Áª¡¦Ä®µÄÁª¡¡ÅêÉ¼»Ï¤Þ¤ë
¸½¿¦¤È¿·¿Í3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¾å»ÔÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°10»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï12.68¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å»ÔÄ®Ä¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÏ½Ð½ç¤Ë¤´¤é¤ó¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤«¤éÄ®Æâ14¤«½ê¤ÎÅêÉ¼¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢²»¿ù¥³¥ß¥åÆó¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬12.68¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿8Ç¯Á°¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢7.15¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢4011¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£