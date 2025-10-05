52ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¡É¾´ý°¦¡ÉÇ®ÊÛ¡¡±þÊç¤·Æ£°æ£·´§¤Î½Ë²ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿Í´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡«¾´ý°¦¡«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¼ÄÅ¤Ï½Ð±é±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¤Ç¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¡¢²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢EGO¡ÝWRAPPIN¡Ç¡Ê¥¨¥´¥é¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¤Î¿¹²í¼ù¡Ê51¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤Ë¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¤«¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡£¥ª¥À¥®¥ê¤È¿¹¤¬¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤È¾´ý¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÂÐ¶É¼Ô¤¬²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ªÃë¤ÏÆ£°æÁïÂÀÀèÀ¸¤Ï¤ª¤¦¤É¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÂÐ¶ÉÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿¨¤ì¡Ö²¿¤â¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡£¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤ë¤À¤±¤ò¤º¤Ã¤ÈÃæ·Ñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢´ðËÜ¡£¤À¤±¤ì¤É¡¢¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö¤¿¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡£¤½¤³¤Ë²¿¤«¿Í´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÂÐ¶É¼Ô¤ÎÊý¤Î¸ÄÀ¤¬¡£¤³¤Î´éÎ©¤Á¤ÎÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë±Ô¤¤¡¢¼ê¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡¢»Ø¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤Î°Õ³°À¤¬¡£¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·Â³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ£°æÁïÂÀ7´§¡Ê23¡Ë¤Î½Ë²ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê½Ë²ì²ñ¤¬¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢±þÊç¤·¤¿¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Î´Ö¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¡£°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¤â»×¤ï¤º¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤¤¯¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¡£
½Ë²ì²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö³§¤µ¤óÆ£°æÁïÂÀÀèÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤È±ßÂî¤ò°Ï¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤È¿¹¤ÏÇú¾Ð¡£¥ª¥À¥®¥ê¤¬¡Ö¤½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊý¤Ï¡¢¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢Æ£°æÁïÂÀÀèÀ¸¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡ÊÆ±¤¸±ßÂî¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡Ë¡Ø¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¾´ý¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡£²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£