¡È500Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¡É¤¬°ì½Ö¤Ç¡Ä¹ë±«¤Ç¡ÈÀî¤¬ÈÅÍô¡É¤·³¹¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¶¶¤¬¿ôÉÃ¤Ç¡ÈÊø²õ¡É¡¡¥È¥ë¥³
¥È¥ë¥³¤Î»³´ÖÉô¤Ç¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê500Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¶¶¤¬Êø²õ¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¶¶¤ÏÃÏ°è¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂùÎ®¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º°ì½Ö¤ÇÊøÍî¡£¼þ°Ï¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤Î´ÙË×¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
Âç±«ÂùÎ®¤ÇÎò»ËÅªÀÐ¶¶¤¬Êø²õ
¥È¥ë¥³¤Î»³´ÖÉô¤Ç20Æü¡¢Âç±«¤Ë¤è¤êÃã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿Àî¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¶¶¡×¤¬·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ëÎ®¤ì¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¡¢Êø¤ìÍî¤Á¤ë½Ö´Ö¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Á°Æü¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Âç±«¤Ë¤è¤ê»³±è¤¤¤ÎÆ»¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç´ÙË×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Î¥¢¡¼¥à¤ÎÀè¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µß½õ¤ËÍè¤¿¿Í¤ËÊú¤¨¤é¤ì¡¢²¼¤ò¤ß¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂùÎ®¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂçÎÌ¤Î¿å¤Ï³¹Ãæ¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀÐÂ¤¤ê¤Î¶¶¤Ï·úÃÛÍÍ¼°¤äÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³¹¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¶¶¡×¤Ë¡¢ÂùÎ®¤¬·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ë¡£ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¶¶¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
500Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¿ôÉÃ¤ÇÊø²õ
¶¶¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â500Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë²Í¤±¤é¤ì¤¿Îò»ËÅª¤Ê¶¶¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
500Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë²Í¤±¤é¤ì¤¿¶¶¤¬¡¢¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤ÇÊø²õ¤·¤¿¡£ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¶èÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¶¤Î½¤Éü¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í£°ì¤Îµß¤¤¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 9·î30ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë