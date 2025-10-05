Ä¶ÆÃµÞ¥«¥¤¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¼Ò²ñÇÉ¥é¥¸¥ª¤ò¡×½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿³«ºÅ¤â¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡×
Ä¶ÆÃµÞ¥«¥¤¡Ê31¡Ë¤È¥ê¥ç¥¦¥¬¡Ê30¡Ë¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤ÇÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶ÆÃµÞQR¡×½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷³«»Ï1Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤òÉáÃÊÄÌ¤êÆÉ¤à¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤Î¼ýÏ¿¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡¢¶»¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼ÎÌ¤ò¶¥¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Õ¤ì¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ýÏ¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸Æ¤Ó¹þ¤ß·¯¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂØ¤¨²Î¤ò¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤¿²ñ¾ìÁ´°÷¤Ç¹ç¾§¡£¥«¥¤¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´°Á´¤ËÛ¹Í«¡Ê¤¤æ¤¦¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò¼Î¤Æ¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö»×¤¤ÊÖ¤¹¤È²¿¤ä¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ÕÌ£¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤ÏµÑ²¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î°¦¾Î¡Ë¤¿¤Á¤È¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥«¥¤¤â¡Öº£Æü¤ÎÊüÁ÷¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î´é¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ä¼«Éé¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âQR¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¼Ò²ñÇÉ¥é¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤È¹¬¤»¤È³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤ÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ»Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£