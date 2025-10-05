JO1¤Î¡ÖHandz In My Pocket¡×¤¬½éÅÐ¾ì1°Ì¡ªº£ÃíÌÜ¤Î²Î»ì¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÃæÅç·ò¿Í¤é¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
²Î»ì¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²Î¥Í¥Ã¥È¡×¤¬¡¢10·î2ÆüÉÕ¤Î¡Ö²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤Î³Ú¶Ê¡×¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö²Î»ì±ÜÍ÷¿ô¡×¡Ü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î²Î»ì¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤â°ã¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¡¢JO1¤Î¡ÖHandz In My Pocket¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤À¡£¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¡É¤È¤¤¤¦³°Â¦¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Æâ¤ËÈë¤á¤¿¼«¿®¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢HP¤äÉ¬»¦µ»¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥Ó¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ó¡¼¥È´¶¤È¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤²»³ÚÅª¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤òÄó¼¨¤·¡¢JO1¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµ¸Â¤ÎÀøºßÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤Î¡ÖIDOLIC¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤À¡£ºî»ì¤ÏËÜ¿Í¤¬Ã´Åö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÆÇ¡¹¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÃæÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Ìîè½¶ê¤Î¡ÖHERO¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤À¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿Êì¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î26Ç¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢Ä°¤¼ê¤òÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë1¶Ê¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤ä¡¢¸¹³Ú´ï¤ä´É³Ú´ï¤Ê¤É¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È½Å¸ü´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6°Ì¤Ë¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¡ÖJAM¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª / JAM¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤À¡£¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬ºî»ìºî¶ÊÊÔ¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×Â³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Î¡È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡É¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¡ÈJAM¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
8°Ì¤Ë¤Ï¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤Î¡Ö¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤À¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÅÄÃæ¹¢Å«¡Êthe bercedes menz / ·¯¤¬»Í³Ñ¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£¤Ò¤È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ´°À®¤¹¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÉ¬Ä°¤Î1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú2025Ç¯10·î2ÆüÉÕ¡¢²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡Handz In My Pocket¡¿JO12°Ì¡¡¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡¿=LOVE3°Ì¡¡ÃÏ¸µ¡¿THE FRANK VOX4°Ì¡¡IDOLIC¡¿ÃæÅç·ò¿Í5°Ì¡¡HERO¡¿Ê¿Ìîè½¶ê6°Ì¡¡JAM¡¿FRUITS ZIPPER7°Ì¡¡Frontier¡¿É÷ÃË½Î8°Ì¡¡¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª¡¿¹â¾ë¤ì¤Ë9°Ì¡¡doll¡¿ÍÓÊ¸³Ø10°Ì¡¡FUTURE IDOL¡¿NANIMONO