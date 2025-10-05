¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤âÇÔ¤ì¤Æ¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹óÉ¾
4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
Á°Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¡Ê1-2¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ9·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¡Ê0-1¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤â14Ê¬¤Ë¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼ó°Ì¤ÎºÂ¤âÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅö½é¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHIS IS ANFIELD¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤äÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯²Æ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤À¼ó°Ì¤È1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·º£¤Ï³ÚÅ·Åª¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤À¡£¡Ø´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈà¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤ËÌäÂêÅÀ¤ÎÃê½Ð¤È½¤Àµ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£