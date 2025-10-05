Æ²°Â½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Ë3¼ºÅÀ´°ÇÔ¡¡»Ø´ø´±¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä¡×
4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè6Àá¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë¥»¥ë¥¸¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤¤¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç³«»Ï16ÉÃ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢27Ê¬¤Ë¤â¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·2ÅÀÌÜ¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤ë¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSKY¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ò¤¦¤Á¤ÎÁª¼êÃ£¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢²æ¡¹¤¬¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¯¥ì¥·¥§»á¤â¡ØSKY¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤ÎÁ°È¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Î¤¦¤Á¤ÎÁª¼êÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ËÆ²°ÂÎ§¤ä¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é2Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤À¤¬¡¢ÀèÆü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¡Ê1-5¡Ë¤Èº£²ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤Þ¤À¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£