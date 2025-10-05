Æ²ËÜ¸÷°ì¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ØEndless SHOCK 2024¡ÙÁ´¹ñ7·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±Ç¡¡±Ç²è´Û¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö²»¶Á¤òÆÃÀß
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¼ç±é¡¿¹½À®¡¿±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿ÉñÂæ¡ØEndless SHOCK 2024¡Ù¤¬¡¢¡ØEndless SHOCK 2024 Prologue to the Last Year¡Ù¤È¤·¤Æ11·î¤è¤êÁ´¹ñ7·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§timelesz º´Æ£¾¡Íø¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¦¸¶²Å¹§¤¬¾º²Ú¤¹¤ë¡ØEndless SHOCK¡Ù¤ÎÀº¿À¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤È°é¤ó¤Ç¤¤¿ÆÃÊÌ¤Êå«¡Ë
¡¡¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ï2000Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢25Ç¯´Ö¤ÇÁ´2128²ó¤Î¸ø±é¤ò½Å¤Í¡¢2024Ç¯11·î¤ËºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È³ëÆ£¡¢¥·¥çー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¡¢5·î¤ÎÅìµþ Äë¹ñ·à¾ì¾å±éÊ¬¤ò¡È¥é¥¤¥Ö²»¶Á¾å±Ç¡É¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë±Ç²è´Û¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ä¥³¥ó¥µー¥È¸þ¤±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê²»¶Áµ¡ºà¤òÆÃÀß¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¡È²»¡É¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¡õ¥é¥¤¥Ö´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¾å±Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢10·î13Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÃêÁª¼õÉÕÃæ¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë