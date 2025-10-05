18ºÐ¿ÀÆ¸¥ä¥Þ¥ë¡¢ÂåÉ½¾·½¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬¾×ÆÍ¡ÄÍ×ÀÁÌµ»ë¤Ë·ãÅÜ¤«
º£·îÃæ½Ü¤ÏFIFA¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÂåÉ½Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤È¤ÎWÇÕ²¤½£Í½Áª¤òÀï¤¦¡£
Åö½é¡¢¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
18ºÐ¤Î¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ2²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó374²¯±ß¡Ë¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤À¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ä¥Þ¥ë¤¬ÃÑ¹üÉô¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤À¡¢¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥ÆÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¾·½¸¤ò¸«Á÷¤ë¤è¤¦¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ÏÎÉ¹¥¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¡£9·î¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤Ç¥ä¥Þ¥ë¤¬Éé½ý¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Î¾¼Ô¤ÎµµÎö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡£
¥ä¥Þ¥ë¤ÏÃÑ¹ü¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º£·î1Æü¤ÎPSGÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÍâÆü¤ËÂåÉ½´ÆÆÄ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2½µ´ÖµÙ¤à¤Î¤¬ºÇÁ±¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤ÎÊÖÅú¤Ï¡¢5Æü¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥ä¥Þ¥ë¤¬´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÊÖ»ö¤ò¥¯¥é¥Ö¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥³¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥«¥é¥ó¥«¤ËÏ¢Íí¡£
¥Ç¥³¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤¬ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥é¥ó¥«¤Ï¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄÆ±ÍÍ¤ËÎäÃ¸¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¾·½¸¸«Á÷¤ê¤ÎÍ×ÀÁ¤òÌµ»ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤¬¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥ä¥Þ¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà¤Î¾·½¸¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¤¬ÂÐÎ©¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÂåÉ½´ÆÆÄ¤äÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤·¤¿7¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ë¸þ¤±¤¿±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ï²ø²æ¤Î¤¿¤á¤Ë³°¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£