¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡¡¾¯¤·¤Ç¤â»þ´Ö¶õ¤¯¤È¡¢Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¾ì½ê¡Öµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¾ì½ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿¼ÄÅ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤«¤é¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó·ë¹½¡¢±Ç²è´Û¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¿¶¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¼ÄÅ¡£¡Ö·à¾ì¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Çµï¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Èº£Æü¤³¤Î»þ´Ö¶õ¤¤¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¸«¤ë¤â¤Î¤¢¤ë¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡È¤Ê¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê²ù¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤Ê¤ó¤«¹Ô¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è´Û¤Çµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡¢·ë¹½¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤â¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡£ºÇ¶á¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¼ÄÅ¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Í¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µ¨Àá¸ÂÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¿¹¤¬¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤â·ë¹½¡¢¤ª¤Ã¤¤¤¤ä¤Ä¡£¤â¤¦¤½¤³¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤¦¤ï¡¼¤Ã¡É¤Æ¡£²¿²ó¸«¤Æ¤â¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¿¼ÄÅ¤Ï¡Ö¤½¤ìÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£