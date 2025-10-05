¡ÖÍðÆþ¤Ç¤¹¡×¡ÄÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×½Ð¸½¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ÄÂÀÅÄ¸÷¡Ö¥´¥¸¥éÅÐ¾ì¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£µÆü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ë¡ÖÍðÆþ¡×¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÇÆ¼Ô¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡Ê£´Æü¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡á¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ÇÆ±ÅìÃÏ¶èÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÇÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀîºê½¡Â§¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤ÇÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð¸½¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£Àîºê¤¬¶Ã¤£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÂÀÅÄ¸÷¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤ÈÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÍðÆþ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥´¥¸¥éÅÐ¾ì¡×¤È¤Ö¤Ã¹þ¤à¤ÈÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥Ê¥Ë¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¸åÈÖÁÈ¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ£´£µÊ¬¡Ë¤Î¡Ö£´£°¼þÇ¯ÆÃÈÖ¡×¤ÎÈÖÁÈÀëÅÁ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤ÈÂÀÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·£´£°¼þÇ¯¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£