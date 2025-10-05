£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¡Ê£´Æü¡Ë¡áÈÓÅç·¼ÂÀ»£±Æ

¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¤ËÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½é¥»¡¼¥Ö¡×¤òµó¤²¤¿¡£

¡¡£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·£±°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£µ²óÀïÀ©¡Ë½éÀï¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë

¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Þ¤º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸åÂ³¤òÆó¥´¥í¤È»°¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤ï¤º¤«£±£±µå¤Ç£±²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢Åê¤¸¤¿Ä¾µå¤ÏÁ´£·µå¤¬£±£¶£°¥­¥í°Ê¾å¡£ºÇÂ®¤Ï£±£°£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£³¥­¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç¤â£±£±µå¤Ç¶å²ó¤òÄù¤á¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÁ´£·µå¤¬£±£¶£°¥­¥í°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤­¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢Á°²ó¤Ï£´ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï£²ÅÀº¹¤È¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡»î¹çÄ¾¸å¤ËÃæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤è¤ê»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£