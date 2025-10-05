±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¿Í´ÖÌ£¤¢¤ë¡ÈÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÌºØ¡É¤òÂÎ¸½
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¼ç±é¤·¡¢Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¡Ê10·î17Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤¬±é¤¸¤ë³ë¾þËÌºØ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡ÙËÌºØ¥¥ã¥éPV
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Å·ºÍ³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤êÄï»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤ª¤¦¤¤¡Ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£Èþ¿Í²è¤Ç¤ÏËÌºØ¤òÎ¿¤°¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤¿±þ°Ù¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃË¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷À³¨»Õ¡£¤½¤ÎÂçÃÀ¤µ¤È¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¾ðÇ®¤ò¡¢Ä¹ß·¤¬ÎÏ¶¯¤¯±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÌºØÌò¤òÌ³¤á¤ë±ÊÀ¥¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼õ¾Þ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾¢¤¿¤Á¤ÈºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡£Âç¿¹´ÆÆÄ¤È¤Ï¡ØÀ±¤Î»Ò¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¥µ¥¯¥é¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ËÅÜ¤ë»Ñ¤ä¡¢Ì¼¡¦±þ°Ù¤¬´°À®´Ö¶á¤Î³¨¤Ë¥¥»¥ë¤Î³¥¤òÍî¤È¤¹¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢³¨¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤ËÌºØ¤Î¸·¤·¤µ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢ÈÓ¡×¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢É®¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÆü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤ä¡¢Ì¼¤Ë¡Ö±þ°Ù¡×¤È¤¤¤¦²è¹æ¤ò¼ø¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤ò¸«¼é¤ë°ì¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎµÈÂ¼ÃÎ¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢ËÌºØÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¾Íè¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤ÏÅ·ºÍ¤æ¤¨¤Î¶¸µ¤¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈÓÅçµõ¿´¤Î¡Ø³ë¾þËÌºØÅÁ¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉã¿ÆÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤¢¤ë¡ÈÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÌºØ¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
