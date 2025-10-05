ÀÐÀî¸©¿Í¤¬¤Î¤ó¤Ó¤êÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¡Ú¸©¤È¸©Ì±À¤ÎÌÌÇò»¨³Ø¡Û
¡¡¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÀÐÀî¸©¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤ÎÉð²ÈÊ¸²½¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î³Ø¼Ô¤äÊ¸¿Í¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¡¢Èþ½ÑÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¹©·ÝÉÊ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â½îÌ±¤¬²Ã²ì¤ÎÅÂÍÍ¤ä²È¿Ã¤¿¤Á¤ò·É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÀÐÀî¸©¿Í¤ÎÆÃ¿§¤È¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤¬ÊÝ¼éÅª¤ÊÂÎ¼Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾®µþÅÔ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÅÁÅýÊ¸²½¤Ë°é¤Þ¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¿Í¤È»Å»ö¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å¾º»Ö¸þ¤ä½ÐÀ¤Íß¤¬Çö¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤À¤Æ¤Æ¤â¡¢¡Ö»Ä¶ÈÂå¤À¡×¡ÖÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤À¡×¤È·ãÎå¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤ò¤µ¤»¤Æ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÀÐÀî¸©¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤ò¼¨¤¹¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãá½ø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¾å²¼´Ø·¸¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¶ÈÌ³Ì¿Îá¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¼ñÌ£¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½Ì¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¡Ê¿ÀîÍÛ°ì¡¡Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¡£¼ç¤ËÎò»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ä»º¡¦Éõ°õ¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¡ÖÀïÁè¤ÇÆÉ¤àÆüËÜ¤ÎÎò»ËÃÏ¿Þ¡×¡ÖÆüËÜÎóÅç¡¡Ì¾¾ë¤ÎÆæ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£