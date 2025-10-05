¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö³Ê°ÂSIM¡×¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ËÄñ¹³¤¬¡Ä¡£·î1Ëü±ß°Ê¾å¥¹¥Þ¥ÛÂå¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¤¬·î¡¹1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÂè2Éô¡¡´ðËÜ¥Çー¥¿¤ÈÀ¯ºöÆ°¸þ¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤ÎÅÅÏÃÄÌ¿®ÎÁ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï4.35¡ó¤ÈÁ°Ç¯¤«¤é0.25¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤Ï¡¢²È·×¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¿®Èñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄê³Û¥×¥é¥ó¤ä²ÈÂ²³ä°ú¤Ê¤É¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢³Ê°ÂSIM¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤äÄÌÏÃ»þ´Ö¤Ç¤â¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MMD¸¦µæ½ê¤Î¡Ö2024Ç¯9·îÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎÁ¶â¤ÈÍÆÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç9397±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥ÛÂå¤¬¡¢³Ê°ÂSIM¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·î3000±ß°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤«·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é³Ê°ÂSIM¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é³Ê°ÂSIM¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ëºÝ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È
²¼µ¤Î4¤Ä¤¬¡¢¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦·î³ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¤
¡¦¥×¥é¥ó¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦SIM¤À¤±¾è¤ê´¹¤¨²ÄÇ½
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë¤Ç¼ê·Ú¤Ë·ÀÌó¤Ç¤¤ë
³Ê°ÂSIM¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·î¡¹¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¤¬ÂçÉý¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°ÅÓ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¤òÇ¯´Ö5Ëü±ß°Ê¾å¤âÀáÌó¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥á¥ê¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¿®¤¬º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ä¤äÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ¿´
¤·¤«¤·¡¢Wi-Fi´Ä¶¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Îº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ýー¥È¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¹ç¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Ï¡©
¡Ö³Ê°ÂSIM¤ÏÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¿¤¯¤Î³Ê°ÂSIM¤Ï¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤éÄÌ¿®²óÀþ¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤ÊÄÌ¿®¥¨¥ê¥¢¤äºÇÂçÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë²óÀþ¤ÎÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢³Ê°ÂSIM¤Ï¼Ú¤ê¤¿²óÀþ¤òÊ£¿ô¤Î¥æー¥¶ー¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²óÀþ¤¬º®¤ß¹ç¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤Ë¤·¤Æ·î¡¹¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò¸«Ä¾¤½¤¦
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤È¡¢ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Î¼Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³Ê°ÂSIM¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ëè·î¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¿®¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò¸«Ä¾¤·¡¢³Ê°ÂSIM¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
