¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬6Æü¤«¤é¶¨µÄ¤Ø¡¡Ãç²ð¹ñ¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤¬È¯É½
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãç²ð¹ñ¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î¶¨µÄ¤¬6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãç²ð¹ñ¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Äó¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ6Æü¤Ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬½é´ü¤ÎÅ±Âà¥é¥¤¥ó¤ËÆ±°Õ¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤â¶¦Í¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÅ±Âà¥é¥¤¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤¬¾µÇ§¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄäÀï¤ÏÂ¨»þÈ¯¸ú¤·¡¢¿Í¼Á¤ÈÊáÎº¤Î¸ò´¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ç¤Ï¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤é¤¬½¸²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤¢¤Å¤µµ¼Ô¡ÊNNN¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¼Á¤ò¼è¤êÌá¤»¡Ù¤È¿Í¡¹¤¬¤µ¤±¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
»²²Ã¼Ô
¡Ö¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¤¬ÀïÁè¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤À¤±¤ÇÀïÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤¬³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬Éð´ï¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÏÂÊ¿°Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£