¡È¥¨¡¼¥¹¤ÎÁêÊý¡É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦»û²È¶«¤Ö¡Ö²¶¡¢¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡É¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î»û²È¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥×¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²¶¡¢¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡É¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Öµþºå±èÀþ·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥ÈSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢Àõ±Û¥´¥¨¤¬Âçºå¡¦ÀéÎÓ¤Î¾¦Å¹³¹¤ò¥Ö¥é¥Ö¥é¡£ÉÔËþ¤ä¥°¥Á¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ª»®¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¤´¤í¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥¹¥«¥Ã¤ÈÈ¯»¶¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¡£
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤µ¤ó¡¢ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ªË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¡¢»û²È¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Éô¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È²¿ÅÙ¤âð÷¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¶¡¢¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡É¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ª»®¤ò³ä¤ê¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£µ±´ð¤Ï¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡¢¥¤¥ä¤ä¡ª¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤®¤ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
»û²È¤Ï¡ÖÃÏ¸µ»°½Å¸©¤ÇYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ÔÌò½ê¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¿â¤ìËë½Ð¤ë¤¯¤é¤¤´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê°ìÆ²¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤Ä¤â¤É¤ÎÅ¹¹Ô¤Ã¤Æ¤â½Ð¤ë¤È¤¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¨¡¼¥¹¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¤Ê¤¡¡×¤ÈÆ±¾ð¡¢»û²È¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡É¤¹¤®¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Öµþºå±èÀþ·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥ÈSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢Àõ±Û¥´¥¨¤¬Âçºå¡¦ÀéÎÓ¤Î¾¦Å¹³¹¤ò¥Ö¥é¥Ö¥é¡£ÉÔËþ¤ä¥°¥Á¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ª»®¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¤´¤í¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥¹¥«¥Ã¤ÈÈ¯»¶¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¶¡¢¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡É¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ª»®¤ò³ä¤ê¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£µ±´ð¤Ï¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡¢¥¤¥ä¤ä¡ª¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤®¤ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
»û²È¤Ï¡ÖÃÏ¸µ»°½Å¸©¤ÇYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ÔÌò½ê¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¿â¤ìËë½Ð¤ë¤¯¤é¤¤´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê°ìÆ²¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤Ä¤â¤É¤ÎÅ¹¹Ô¤Ã¤Æ¤â½Ð¤ë¤È¤¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¨¡¼¥¹¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¤Ê¤¡¡×¤ÈÆ±¾ð¡¢»û²È¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡É¤¹¤®¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£